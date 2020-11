Enschede: jongeren moeten hoger minimuminkomen krijgen

Een jongere met een uitkering komt ruim 600 euro tekort met alle gevolgen van dien, aldus wethouder Arjan Kampman. "Het gaat natuurlijk om jongeren die eigenlijk nog onder de onderhoudsplicht van ouders vallen, maar in sommige gevallen kunnen de ouders dat niet betalen of zijn de verhoudingen gebrouilleerd."

Werkende jongeren

De gemeente vult de uitkering van die jongeren nu aan met een bijdrage van zo'n 400 euro uit de bijzondere bijstand. Daarmee komt het gelijk aan het niveau van het minimumloon, maar ook daarna houden de jongeren aan het eind van hun geld een stuk maand over. Voor werkende jongeren met minimumloon geldt dat dus ook, zelfs met alle toeslagen waar ze recht op hebben loopt het tekort op tot ruim 200 euro.

Bekijk hier het overzicht van de inkomsten van jongeren die zelfstandig wonen:

Infographic over de inkomenspositie van alleenstaande jongeren (Foto: gemeente Enschede)

Veel jongeren komen door de tekorten in financiële problemen en maken schulden. Ook leidt het maandelijkse tekort tot andere problemen, zegt wethouder Kampman: "De jongeren raken daardoor meer in een isolement, dat je minder het gevoel krijgt dat je er mag zijn. Je netwerk wordt kleiner. Het wordt heel moeilijk voor ze om bijvoorbeeld een sportvereniging te betalen of een uitje te doen met vrienden."

Tweede Kamer

Het zomaar verhogen van dit minimumloon is niet makkelijk te regelen. De Tweede Kamer gaat daar over, vandaar de lobby samen met het Nibud en andere gemeenten waar het probleem speelt. "Wij gaan dit als Enschede niet oplossen, dit is echt een landelijke kwestie. Daarbij bulkt Enschede niet van het geld. Dit is echt een vraagstuk dat in heel Nederland speelt."

De timing van de gemeente is goed gekozen, omdat de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen voor de verkiezingen in maart nu geschreven worden. Inmiddels heeft het Nibud naar aanleiding van het onderzoek in Enschede ook een dringend advies aan de Kamerleden gegeven. Verschillende partijen, ook de VVD, hebben aangegeven naar de problematiek te willen kijken. Het lijkt erop dat het minimumloon daarmee de inzet van de Tweede Kamerverkiezingen wordt.