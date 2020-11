Nederlanders in grensstreek blijven Duitsland bezoeken, ondanks oproep dat niet te doen

In de Duitse grensregio Noordrijn-Westfalen hanteren ze momenteel een zogenoemde lockdown-light. Dat betekent dat zwembaden en horeca zijn gesloten. Ook sportclubs en fitnesscentra zijn sinds begin deze week in Duitsland allemaal dicht. Mensen werken zoveel mogelijk thuis, maar kinderen mogen nog wel naar school en de kindergarten.

Regels

"Ieder land heeft zijn eigen idee om met deze pandemie om te gaan. Vanuit beide kanten kijken we elke week naar de situatie. Ook hanteren we verschillende regels," zegt burgemeester Doetkotte.

Tanken over de grens mag. "Er zijn hier een aantal Tankstelle waar alleen maar Nederlanders tanken. Ook het halen van van boodschappen en het bezoeken van familie is nog wel mogelijk, mits mensen zich aan de Duitse regels houden: het dragen van een mondkapje en het houden van voldoende afstand van anderen.

"Veel mensen in Gronau hebben familie wonen net over de grens of werken daar. Zolang het verblijf niet langer dan 24 uur duurt hoeven zij niet in quarantaine, zoals dat bij ons heet."

Toch blijft Doetkotte benadrukken, dat het echt belangrijk is om de sociale contacten even zo veel mogelijk te vermijden. "Het beste is echt om even thuis te blijven."