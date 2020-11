Online-versie van escaperoom ontwikkeld als oplossing tegen 'corona-spook'

Yolanda del Prado in de stal van de eeuwenoude boerderij in Haaksbergen die als decor dient voor de escaperoom Hof te Langelo (Foto: RTV Oost / Oene Loonstra)

Aanvankelijk heerste ook in menig escaperoom vanwege corona serene stilte. Maar creatieve ondernemers bedachten een oplossing. En wat blijkt? De escaperoom leent zich juist uitstekend om online te spelen en is daarom bij uitstek coronaproof. Later deze maand wordt het Nederlands kampioenschap gehouden.

Ook de eigenaren van de escaperoom Hof te Langelo - op het erf van een eeuwenoude boerderij in het buitengebied van Haaksbergen - ontkwamen er niet aan. Enkele jaren geleden begonnen onder het motto 'Boer Zoekt Uitgang'.

Van aardbodem verdwenen

Bezoekers van de escaperoom moesten de vloek ontrafelen rond Kiekebeerd, de boerenknecht die hier tweehonderd jaar geleden werkte en onder mysterieuze omstandigheden van de aardbodem verdween.

Online-versie

Maar corona maakte het de escaperooms in ons land lastig. Waarop meerdere eigenaren van escaperooms de hoofden bijeen staken en een online-versie ontwikkelden. "In maart dit jaar hebben we dit gelanceerd", vertelt Yolanda del Prado van Hof te Langelo. De achttien deelnemende escaperooms, verspreid door het hele land, deden dat onder de vlag van Creators United.

Volgens Del Prado leent de escaperoom zich juist bij uitstek om online te spelen. "Je merkt toch dat mensen in coronatijd wat leuks willen doen. In groepen of met het gezin. In totaal speelden meer dan 300.000 mensen ons online-spel 'De Verloren Herinnering'."

NK-escaperoom

Waarop werd besloten om een Nederlands kampioenschap op te zetten. Dat staat nu voor begin december op de agenda. "Met meerdere voorrondes en een finaleronde. Daarbij draait het om het geheim genootschap Evadere Societatis, dat op zoek is naar nieuwe leden. We hebben dit toernooi opgezet als een mooie manier om deze coronawinter door te komen."

Tekst gaat verder onder video

In de finale is het de bedoeling dat vijf teams fysiek op zoek gaan naar het hoofdkwartier van het genootschap, ergens op een geheime plek in Nederland.

Mysterie ontrafelen

Maar eerst moet een aantal raadsels worden opgelost. Aan de hand van onder meer foto's die op internet moeten worden aangeklikt. Waarbij het er overigens niet alleen maar om gaat het mysterie zo snel mogelijk op te helderen. Ook eventuele 'strafpunten' kunnen volgens Del Prado van doorslaggevend belang zijn. "Je kunt aanwijzingen vragen, maar dat gaat dan weer ten koste van je score."

De winnaar mag een weekendje doorbrengen op een privé-eiland ergens in Nederland. En wellicht is dat dan weer het begin van een nieuw geheim genootschap...