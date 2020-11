Veiligheidsregio IJsselland 'licht positief' over daling aantal besmettingen, maar 'druk op zorg blijft groot'

In IJsselland kijkt de veiligheidsregio met lichte opluchting naar de besmettingscijfers in de regio. In tegenstelling tot buurregio Twente is er over het verloop van een paar dagen een daling te zien van het aantal positief geteste mensen op het coronavirus. En dat is positief, met name voor het bron- en contactonderzoek door de GGD. Dat maakte de veiligheidsregio vandaag bekend op de wekelijkse persbijeenkomst.

Toch wil de veiligheidsregio nog niet te vroeg juichen, benadrukt GGD-directeur Rianne van den Berg. Het aantal ziekenhuisopnames blijft relatief hoog, terwijl het aantal beschikbare bedden in de ziekenhuizen in rap tempo daalt.

Personele druk

Dat heeft niet alleen te maken met de letterlijke aanwezigheid van die lege bedden, legt Van den Berg uit. "Het heeft vooral te maken met de beschikbare handen aan die bedden. Het ziekteverzuim onder personeel is heel hoog."

Dat komt omdat medewerkers zelf besmet raken met het coronavirus. Of juist in quarantaine moeten door familieleden die ziek worden. "Daardoor is de personele druk zo hoog dat we soms wel de bedden hebben, maar niet de benodigde zorg kunnen leveren."

Bron- en contactonderzoek

Van den Berg is daarom 'licht positief' over het dalend aantal besmettingen. De daling zorgt er wel voor dat er meer ruimte is voor bron- en contactonderzoek door de GGD. Dat onderzoek was de afgelopen weken bijna onmogelijk, omdat alleen het contact met het aantal positief geteste mensen al een dagtaak was.

Van den Berg: "We hebben door de daling meer tijd om mensen beter uit te vragen. Zo komen we er snel achter met wie ze in contact zijn geweest, wat de bron van de besmetting is en waar we risico lopen."