Actievoerende boeren willen op 17 november 'noodkreet' afleveren bij koning Willem-Alexander

FDF maakte gisteren al bekend dat 17 november een nieuwe actiedag zou worden, maar hoe die dag eruit zou gaan zien, was nog niet duidelijk. Overigens is het voorgenomen bezoek aan de koning slechts een deel van de actie. Hoe het andere deel eruit gaat zien, wordt morgen bekendgemaakt.

Code Oranje

De boerenactiegroep schrijft op de website dat de koning 'onze laatste hoop is'. Ze hoopt met de actie, gedoopt tot Code Oranje, te voorkomen dat de koning uiteindelijk zijn handtekening onder de nieuwe Omgevingswet van het kabinet zet 'en daarmee het lot van alle boeren in Nederland bezegelt'.

Hoe de boeren het Nederlandse staatshoofd op de actiedag gaan proberen te bereiken, is niet duidelijk. Wel roepen ze zoveel mogelijk collega's op om mee te doen. "In het afgelopen jaar hebben we jullie slechts in noodgevallen opgeroepen. Dit is weer zo’n noodgeval, waarbij we onomkeerbaar onrecht moeten voorkomen."

Opkoopregeling

Overigens is het de boeren op 17 november niet alleen om de veelbesproken Omgevingswet en de daaruit voortvloeiende stikstofreducerende maatregelen te doen. Ze willen ook dat het beroepsverbod in de nieuwe Opkoopregeling per direct wordt verwijderd. "Dit verbod is in strijd met onze rechten, voortvloeiend uit het Handvest Grondrechten EU."

De Opkoopregeling is bedoeld voor veehouders die dicht bij of in een beschermd Natura 2000-gebied wonen. Zij kunnen door de provincie worden uitgekocht en krijgen daarvoor een eenmalige uitkering. In artikel 6.3.a. van de regeling zoals gisteren gepubliceerd staat dat een uitgekochte veehouder 'niet elders in Nederland een veehouderij zal vestigen of overnemen, ook niet via een deelneming van de veehouder in een vennootschap, samenwerkingsverband of anderszins'. Volgens de boeren is deze bepaling in strijd met de EU-regels.

Daarnaast wil Farmers Defence Force op 17 november ook hun eigen kwaliteitskeurmerk Farmer Friendly onder de aandacht brengen, voor 'een betere positie voor Nederlands voedsel met een betere prijs voor de boer en meer waardering'.