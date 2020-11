Schrappen van honderden lantaarnpalen in Overijssel voorlopig van de baan

De plannen voor het verwijderen van honderden lantaarnpalen langs provinciale wegen in Overijssel worden voorlopig stopgezet. De lantaarnpalen gaan nu eerst een jaar uit, om te kijken of de (sociale) veiligheid eventueel in het geding komt. Inwoners en gemeenten hebben daarin een nadrukkelijke stem.

Een motie van de PVV Overijssel, waarin werd opgeroepen om de lantaarnpalen niet te schrappen, werd gisteravond met een ruime meerderheid aangenomen.

De bedoeling was dat de komende tijd honderden lantaarnpalen langs provinciale wegen in Overijssel verwijderd worden. Volgens het provinciebestuur zijn ze op die plekken niet meer nodig. Vooral in de regio Twente zou een groot aantal lantaarnpalen gedemonteerd worden.

Kritiek op de plannen

De PVV had van meet af aan kritiek op het voornemen van de provincie. De partij kreeg gisteravond een meerderheid van de Staten achter de motie, waarin het opriep om een streep te halen door de plannen.

"We zijn blij dat de provincie nu stopt met het uit de grond trekken van lantaarnpalen. Deze beslissing was veel te overhaast genomen", zegt PVV-Statenlid Joeri Pool.

Ook het CDA, de grootste partij in de provincie, uitte kritiek op de plannen. "We vragen ons af of naar alle vormen van verkeersveiligheid goed is gekeken", zei Statenlid Bart van Moorsel. "Er is weinig gekeken naar sociale veiligheid. Ook om die reden vinden wij het zeker geen overbodige motie."

We vragen ons af of naar alle vormen van verkeersveiligheid goed is gekeken CDA Overijssel

Lantaarnpalen gaan voorlopig uit

De honderden lantaarnpalen die verwijderd zouden worden, worden nu eerst uit gezet. Als blijkt dat daardoor onveilige situaties ontstaan, kan het licht weer aan worden gezet. Mocht de verkeersveiligheid niet in het geding komen, dan worden de lantaarnpalen over een jaar alsnog verwijderd.

Pool is verheugd met die gang van zaken. "Als de lantaarnpalen al uit de grond zijn getrokken, kun je het licht niet meer aan doen. Veiligheid staat op één en het is mooi dat onze inwoners nu ook inspraak hebben."

GroenLinks is minder blij. "Het uit zetten van lantaarnpalen leidt alleen maar tot verwarring en mist. Met deze oplossing worden de plannen nu eigenlijk gewoon een jaar uitgesteld", zegt Statenlid Robert Jansen.

'Niet meer noodzakelijk'

Gedeputeerde Monique van Haaf verdedigde gisteravond het besluit om honderden lantaarnpalen te demonteren. "Voor de veiligheid zijn deze lantaarnpalen niet meer noodzakelijk", zei ze. "Voor het weghalen van de lantaarnpalen is allereerst gekeken of het negatieve effecten heeft op de veiligheid. Dat is niet gebleken en dus kunnen ze ook weg."

De provincie is op enkele plekken al begonnen met het weghalen van de lantaarnpalen. Omdat de motie gisteravond is aangenomen, zijn niet alle lantaarnpalen te redden.