Verdwijnen fabrieken uit Overijsselse dorpskernen? Provincie wil onderzoek

Forse fabrieken middenin dorpskernen. Het is een doorn in het oog van de provinciale politiek in Overijssel. De provincie wil onderzoeken of fabrieken uit dorpen verplaatst kunnen worden, om zo de leefbaarheid te verbeteren.

Het voorstel van PvdA, VVD, CDA, CU en SGP kon op steun rekenen van alle partijen in de Provinciale Staten, behalve de PVV.

Op een aantal plekken in Overijssel staan forse fabrieken middenin dorpskernen. Ze maken bijvoorbeeld veevoer of zuivel. Deze locaties zijn historisch zo gegroeid, maar inmiddels vaak verre van ideaal, menen de partijen.

Hoewel ze voldoen aan de wettelijke eisen, zorgen ze voor overlast bijvoorbeeld door stank, geluid of vrachtwagens, die dwars door het dorp moeten. Maar een bedrijf verplaatsen is ingewikkeld en duur. De provincie gaat de gevallen inventariseren en verkennen of er oplossingen zijn.

Leefbaarheidsprobleem

"Het is een complex leefbaarheidsprobleem", zeggen de gezamenlijke partijen. "De dorpen zelf zouden de ruimte die zo’n fabriek opslokt liever anders gebruiken. Bijvoorbeeld voor betaalbare woningen of toeristische voorzieningen."

"Mogelijk dat de fabrieken zelf ook de voordelen inzien van verhuizen, maar daar alleen niet uitkomen of te weinig urgentie voelen. En dus blijft zo’n fabriek maar staan. De vitaliteit van zo’n kern komt daarmee onder druk te staan."

Veevoederfabriek

Annemieke Wissink (PvdA) en Dinand Leferink (VVD) stelden eerder vragen over een mogelijke verplaatsing van veevoederfabriek ABZ in Markelo. Zo ging het balletje rollen.

"Vraag op een willekeurige plek in Overijssel naar een bedrijf op een lastige locatie in een dorp en iedereen weet wel een voorbeeld te noemen", zeggen de woordvoerders. "Het was ons snel duidelijk dat het probleem flink groter was dan één fabriek in één kern."

Lange adem

Wissink en Leferink denken dan ook niet dat de knelpunten snel opgelost zullen zijn. "Het is een kwestie van de lange adem. Maar als je er nooit aan begint zal het nooit gebeuren. Als er uiteindelijk één of meerdere fabrieken kunnen verplaatsen krijgen we er vitalere kernen voor terug. Dat is het volhouden waard."