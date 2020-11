Drukte bij scholierenvervoer Zwolle moeilijk op te lossen

Het zijn niet alleen ouders die klagen, ook scholieren en studenten zelf zien in dat het niet goed gaat bij het scholierenvervoer in Zwolle. "Het is hier vrijwel onmogelijk om anderhalve meter afstand te houden", zegt één van de studenten die op de bus staat te wachten. "Ik wil best afstand houden maar dan kom ik nooit in die bus. Anderen dringen voor en voor je het weet is de bus vol. Te laat komen heb ik geen zin in."

Het naleven van de coronamaatregelen staat al weken op de agenda. Het is een aandachtspunt bij de Veiligheidsregio, de scholen en bij vervoersbedrijf Keolis. De busmaatschappij is regelmatig in overleg met de mbo- en hbo-opleidingen in de stad. Ook de provincie Overijssel praat mee, zij verstrekt de concessies aan de vervoersbedrijven.

Met name op buslijn 9 is het erg druk in de ochtendspits (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Aangepaste lesroosters

De scholen hebben geprobeerd de toestroom van grote aantallen leerlingen al zoveel mogelijk te verspreiden. De lesroosters zijn aangepast en er mogen niet veel leerlingen tegelijk op school zijn. Op het Deltion College bijvoorbeeld zijn nu dagelijks maximaal drieduizend studenten aanwezig, terwijl die school zeventien duizend jongeren aan een opleiding helpt. Waar mogelijk wordt online les gegeven zodat studenten niet meer hoeven reizen.

Jan Ernst van Driel is directeur van het Deltion College in Zwolle. "Aan de lesroosters kunnen we niet veel meer doen en daarom zetten we er nu nóg meer in om het gedrag van scholieren te beïnvloeden. Vanaf maandag zullen vanuit het Deltion College een aantal extra surveillanten aan het werk worden gezet op het station."

Alle zitplaatsen in gebruik

Twee mannen begeleiden de toestroom op het Zwolse busstation. Ze controleren of mondkapjes gedragen worden en geven aanwijzingen over de anderhalve meter maatregel. Toch kunnen ook de surveillanten niet voorkomen dat de scholieren hutje mutje voor de deuren van de bus staan als de deuren zich openen. Niemand wil zijn bus missen of te laat in de les komen.

Woordvoerder Hendriksen van Keolis kent de klachten. "We hebben een hotline met de scholen over dit knelpunt. In de bus mogen alle sta- en zitplaatsen weer gewoon gebruikt worden dus dan gaan er ook veel scholieren in die bus. Daarom hebben we ervoor gekozen om surveillanten in te zetten op de drukke plekken, verder laten we extra bussen rijden."

Dagelijks stappen honderden scholieren in één van de bussen richting school (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Keolis houdt tijdens de spitsuren een buschauffeur standby als de drukte de spuigaten uit loopt. Er staat een extra bus klaar. "We adviseren de scholieren ook actief om andere manieren te zoeken om van en naar school te komen. We wijzen ze op andere bussen richting school, we vragen ze te fietsen of te lopen."

Als de scholen open blijven, dan blijft ook die dagelijkse stroom studenten komen. Om verschillende redenen vindt het kabinet het belangrijk de scholen open te houden zolang dat mogelijk is. "Maar dan blijft de toestroom van leerlingen en studenten wel een aandachtspunt."

Deltion-directeur Jan-Ernst van Driel denkt dat het beïnvloeden van het gedrag de enige manier is om de situatie te verbeteren. "Social distancing is vooral ingewikkeld bij jongeren maar we moeten het wel met z'n allen blijven proberen."