Moordtrio levenslang de cel in voor viervoudige moord Enschede: 'Het was een koelbloedige executie'

Het moordtrio dat veroordeeld is voor de viervoudige moord in Enschede (Foto: Petra Urban)

Een Hengelose vader en zijn twee zoons zijn veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen voor het doodschieten van vier mannen in Enschede. Dat gebeurde op 13 november 2018 in een growshop aan de Van Leeuwenhoekstraat. Volgens de rechtbank is de viervoudige moord het best te beschrijven als een "koelbloedige executie". De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie.

De rechtbank vindt dat er genoeg bewijs is dat het trio de "ijzingwekkende" viervoudige moord heeft begaan. Zo zijn ze rond het moordtijdstip in de buurt van de winkel gefilmd, rijdend in hun auto. In die auto werd later bloed gevonden van een van de vier slachtoffers. In het winkelpand, de moordlocatie, werd DNA gevonden van de twee zoons op een losgetrokken kabel van het beveiligingssysteem en op een kogelhuls.

Meer bewijs

Ook andere bewijsmiddelen duiden erop dat de drie de moorden hebben gepleegd. Zo is op camerabeelden bij hun woning te zien dat de oudste zoon geprobeerd heeft de auto te reinigen, heeft diezelfde zoon langdurig online gespeurd naar wapens en is de kleding die ze die dag droegen nooit meer gevonden.

Motief

Naar het precieze motief van de viervoudige moord blijft het gissen. Het moordtrio laat er zelf niets over los. Mogelijk was het ze die dag om geld te doen. Kort na de moorden betaalden ze de huur van hun woning contant bij de woningcorporatie en gaven ze in een hotel een flinke fooi, terwijl ze voor de moorden geen rooie cent hadden.

Hennep

Een andere reden kan een conflict zijn met de oud-eigenaar van de winkel. In de shop kon je benodigdheden voor wietteelt kopen. Mogelijk heeft de oud-eigenaar verkeerde hennepstekken aan de veroordeelden geleverd, waardoor ze veel geld waren misgelopen. De oud-eigenaar van de shop was een van de mannen die door het drietal is geliquideerd. Alle slachtoffers werden van dichtbij met meerdere kogels door het hoofd geschoten. Waarschijnlijk wilden de daders geen getuigen achterlaten. "Vier weerloze slachtoffers zijn uit het leven geschoten. Vluchten kon niet meer."

Volgens de rechtbank is het een unicum dat drie leden van een gezin worden veroordeeld tot levenslange celstraffen. De verwachting is dat het trio in hoger beroep gaat tegen het vonnis. Ze ontkennen iets met de moorden van doen te hebben.

Wapenhandel

Een Bredase medeverdachte is veroordeeld tot veertien maanden gevangenis. Tegen haar was acht jaar geëist. Volgens de openbaar aanklager was ze medepleger van de viervoudige moord, omdat ze een rol had gespeeld in het verkrijgen van de moordwapens. Maar dat acht de rechtbank niet bewezen. Wel heeft ze volgens de rechters geholpen met een wapentransactie nadat de moorden waren gepleegd. "Ze heeft als een soort makelaar gefungeerd en is lichtvaardig met haar rol omgesprongen."

Ook twee vermeende wapenhandelaren uit Brabant zijn vrijgesproken voor het medeplegen van de moorden. De rechters achten niet bewezen dat zij de moordwapens hebben geleverd. Een van hen is wel tot elf maanden cel veroordeeld voor het in bezit hebben van twee vuurwapens.