GGD Twente is 'voorzichtig positief' over coronacijfers: "Dalende lijn zichtbaar"

Vorige week werd nog ruim een op de vijf mensen (22,4 procent) in Twente die zich liet testen op corona, positief getest. Dat percentage is nu gezakt naar 19,3 procent.

"Wij zijn voorzichtig positief, de daling is de laatste dagen ingezet", vertelt Samantha Dinsbach, directeur publieke gezondheid van de GGD Twente. Het besmettingspercentage is in Twente nog wel altijd een aantal procentpunten hoger dan het landelijk gemiddelde (16,6 procent).

Besmettingsgetallen

Het besmettingspercentage, dat wekelijks wordt opgetekend, is volgens de GGD een beter meetinstrument dan de dagelijkse besmettingscijfers. "Die cijfers wisselen sterk per dag. Gisteren zagen we een piekje met 458 besmettingen, de dag ervoor waren het rond de 240 besmettingen. Voor die dagkoersen hebben we geen verklaring", zegt Dinsbach. "Laten mensen in Twente zich dan minder of meer testen dan elders in het land? Nee, dat is ook niet het geval."

"De afgelopen drie á vier dagen zien we een daling", zegt Dinsbach:

Regionale lockdown

Het besmettingspercentage voor Twente daalt dus 'voorzichtig', stelt de GGD. Daarmee hoopt de Veiligheidsregio Twente dat een regionale lockdown kan worden afgewend. "Maar dan moeten de cijfers wel sneller en dieper afnemen. Alleen dit is niet genoeg. We moeten uit de top vijf van grote besmettingsregio's van Nederland", zegt Sander Schelberg namens de Veiligheidsregio Twente.

Schelberg vindt dat er nog te veel werkverkeer is in de regio. "Werk thuis, die oproep doe ik nogmaals. We hebben daarover vanmiddag een gesprek met werkgevers in de regio. Met thuiswerken maak je echt de grote klap. De huidige technologie bewijst dat het kan."

'Laat je testen'

Om een goed beeld te krijgen van het actuele coronabeeld in Twente, roept de GGD op om je vooral te laten testen. "Mensen kunnen weer binnen 24 uur terecht en de uitslag is er ook vaak al binnen 24 uur. Laat je testen, die oproep wil ik nogmaals doen", zegt Dinsbach.

Afgelopen maandag werd nog een nieuwe testlocatie geopend in Hengelo. De GGD heeft nu teststraten in Enschede, Almelo, Hengelo, Oldenzaal en Goor, en kleinere testlocaties in Bentelo en Denekamp.