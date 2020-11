‘Makkelijke’ klussen voor FC Twente, PEC en Heracles, althans op papier

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

Fortuna – PEC Zwolle

Heeft PEC Zwolle de dreun die FC Twente vorige week uitdeelde verwerkt? Op papier is hekkensluiter Fortuna Sittard dan een ideale tegenstander. De Limburgers wonnen nog geen enkele wedstrijd dit seizoen en wachten nu al twaalf wedstrijden op een zege.

Maar PEC en een eredivisiewedstrijd winnen in Sittard, dat lukte voor het laatst in een ander tijdperk, 1988 om precies te zijn. Fred Patrick en Peter van der Waart schoten de Zwollenaren toen naar de 2-0 zege. De VAR redde in maart van dit jaar een punt voor PEC. In de slotfase kwam er op zijn aanwijzing een strafschop waardoor Lennart Thy 1-1 kon maken.

PEC speelde voor het eerst bij Fortuna Sittard in 1972, toen in de Eerste Divisie. Dat verliep dramatisch. Bij rust viel het allemaal nog wel mee, 1-0 achter. Maar het werd uiteindelijk 9-0 en dat is nog altijd de grootste nederlaag die PEC leed in het betaalde voetbal.

Aftrap: vrijdag 20.00 uur

ADO Den Haag – FC Twente

ADO uit, dat moet op papier kunnen voor FC Twente in de huidige vorm. De resultaten uit het recente verleden laten een ander beeld zien. Van de laatste zes duels in Den Haag won Twente er niet één. Vorig seizoen eindigde het duel bloedeloos en zonder goals.

De kans dat er geen doelpunten vallen is trouwens toch vrij groot. De 0-0 van vorig jaar was al de zesde doelpuntloze remise in de residentie.

In april 2013 won Twente voor het laatst. Een rode kaart voor Danny Holla (ADO) bleek het breekpunt. Daarna kon Twente via twee goals van Dmitri Bulykin weglopen naar 3-1.

Aftrap: zaterdag 16.30 uur

VVV – Heracles

Heracles wil in Venlo de fraaie 4-1 overwinning tegen FC Utrecht een vervolg geven. De Almeloërs zullen tekenen voor het resultaat van 2008 toen het 5-0 werd, de grootste uitzege ooit in de Eredivisie voor Heracles.

Het kan ook anders. De allereerste ontmoeting in 1968 (Eerste Divisie) eindigde in een Almelose catastrofe, 7-1. Toch was er volgens Dagblad Tubantia ‘ongelooflijk maar waar, nauwelijks klasseverschil’. Alles wat VVV aanraakte veranderde in goud, terwijl Heracles-keeper Huls blunderde en de zwart-witte aanvallers kans op kans misten.

Aftrap: zaterdag 18.45 uur

Ruud Geels in actie voor Go Ahead Eagles tegen Ajax in 1977. Geels speelde eerder ook voor Telstar. (Foto: ANP)

Telstar- Go Ahead Eagles

Go Ahead zal met pijn in de buik terugdenken aan de laatste ontmoeting met Telstar in de Adelaarshorst. Twee keer kwamen de Deventenaren terug van een achterstand door goals van Jaroslav Navratil en een penalty van Thomas Verheydt. Toch won Telstar met 3-2 door een hele late goal van Dylan Mertens.

De bekendste speler met geschiedenis bij zowel Go Ahead als Telstar is ongetwijfeld Ruud Geels. Hij begon in 1964 bij Telstar. Werd daarna verkocht aan Feyenoord en kwam in 1970 bij Go Ahead terecht. Hij speelde twee seizoenen in Deventer waarna een uiterst succesvolle carrière volgde bij o.a. Ajax en PSV. Geels was ongetwijfeld topscorer aller tijden geworden in de Eredivisie als hij niet enkele seizoenen in België had gespeeld.

Aftrap dinsdag 21.00 uur

Alle duels zijn live te volgen op de Oosttribune bij Radio Oost.