Bestuurder rijdt door na doodrijden jack russel in Almelo

Jack russell Ivy is doodgereden in Almelo (Foto: Martine Kuiper)

Gisteren rond het einde van de middag, maakte Martine samen met haar vriend Michael en haar baby een wandeling langs de Gravenallee in Almelo. Toen ze op de terugweg waren naar hun eigen auto, kwam er van achter met hoge snelheid een witte Renault Kangoo aangereden: "ik ben een stuk in de berm gerend om onze dochter van 9 weken in veiligheid te brengen," vertelt de Almelose.

Vader, moeder en het dochtertje bleven ongedeerd, maar de bestelbus reed wel de 2-jarige jack russell Ivy aan. Het hondje was op slag dood en het busje reed ervandoor. Door de paniek en schok vergaten Martine en Michael het kenteken van het witte bestelbusje te onthouden.

Uitgezonderd bestemmingsverkeer

"Wij denken dat hij het expres deed. De bestuurder deed totaal geen moeite om af te remmen. We denken dat 'ie wel 100 kilometer per uur reed, zo hard was de klap," vertelt Martine. De Gravenallee is officieel de oprijlaan van Huize Almelo. Gemotoriseerde voertuigen hebben er geen toegang, behalve als het bestemmingsverkeer is. De weg wordt nog wel eens gebruikt als sluiproute tussen Albergen en Almelo.

Martine heeft inmiddels contact gehad met de politie en aangifte gedaan. Toch wil ze graag getuigen oproepen om zich te melden.