Twee vliegen in één klap? Hengelo wil horecapersoneel inzetten in de zorg

De gemeente Hengelo wil kijken of horecapersoneel tijdelijk kan worden ingezet in de zorg. De gemeenteraad nam dit voorstel van BurgerBelangen gisteravond aan. En dat is goed nieuws, vindt KHN Hengelo-voorzitter Berto Mulder.

"De lonen van medewerkers hangen als een molensteen om de nek van horecaondernemers", aldus Mulder. Hij is één van de initiatiefnemers van het plan.

Hand-en-spandiensten

Als het aan hem ligt, worden werknemers niet alleen bij zorginstellingen geplaatst. "Ze kunnen ook worden ingezet bij tuincentra of andere bedrijven om hand-en-spandiensten te verrichten."

Een prima idee voor uitbaters, maar zijn werknemers daar ook blij mee? "Vast wel", zegt Mulder. "Thuiszitten is twee weken leuk, daarna wil je gewoon weer aan het werk. Ik herken het bij mijzelf." Mulder heeft zelf geen medewerkers die hij moet overtuigen; hij runt zijn café in zijn eentje.

Geen biertjes, maar formulieren

In Drenthe zijn op dit moment al veertig horecamedewerkers bij zorginstellingen geplaatst. Zij verzorgen onder meer de koffie en helpen mee met het invullen van formulieren, staat in de motie van BurgerBelangen.

De partij is in gesprek met Carintreggeland om het initiatief ook in Hengelo van de grond te krijgen. Het plan is om 150-200 horecamedewerkers te detacheren in de zorg.

Solidariteitsgedachte

De 'solidariteitsgedachte' is hierin leidend, staat in de motie. Het 'uitlenen' van werknemers moet vrijwillig, of op detacheringsbasis gebeuren.

Wanneer staat de eerste barman als verzorger aan het bed? "We hopen zo snel mogelijk", aldus Mulder. "Maar ik kan daar nu nog niets over zeggen. We overleggen onder meer met de gemeente, zorginstellingen en UWV. Dat moet allemaal netjes gebeuren."