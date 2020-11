Omwonenden provinciale weg in Almelo boos: "Lantaarnpalen weghalen is slecht idee"

"Je kunt al zien hoe donker het is geworden", zegt Gerard Platenkamp. De omwonende staat pal naast de N743 en wijst in de richting van Almelo. "Op dit stuk weg zijn de afgelopen dagen al vijf lantaarnpalen weggehaald. Dit is een heel drukke straat, met ook veel fietsers op de parallelweg. Als je dan lantaarnpalen weghaalt, dan zorgt dat voor onveilige situaties."

'Grote schrik'

Platenkamp stelt verrast te zijn door het besluit van de provincie om de lantaarnpalen weg te halen. "Vorige week donderdag zette ik de grijze container aan straat en ik zag tot mijn grote schrik dat bord aan de overkant staan, waarop staat dat de provincie voornemens is om de lantaarnpalen weg te halen. Je schrikt in eerste instantie en je denkt: wat zijn ze nou weer van plan?".

De Almeloër zocht contact met de provincie. "Ik heb ze toen voorgesteld om de lantaarnpalen op dit punt voorlopig nog te laten staan", zegt Platenkamp. Maar het was al te laat: de provincie was inmiddels begonnen met het demonteren van de lichtmasten.

Wij namen met omwonende Platenkamp een kijkje langs de N743:

Komst mestvergister

Bij Platenkamp en andere buurtbewoners gaat het besluit van de provincie om de lantaarnpalen te schrappen er niet in.

"Dit is een heel drukke straat, hier passeren dagelijks zo'n vijftienduizend auto's. En het wordt alleen maar drukker: vorige week werd bekend dat op 200 meter hiervandaan een mestvergister komt. Als je nou in the middle of nowhere zit, waar bijna niemand woont, dan kun je er nog een keer over gaan twisten. Maar op dit stuk weg lantaarnpalen weg halen, dat moet je echt niet doen."

'Plaats ze terug'

De buurtbewoners hopen dat de provincie de lantaarnpalen weer terug plaatst. "De gaatjes zitten nog in de grond. Ze hoeven er alleen maar een beetje wat zand uit te scheppen en de kabels liggen er nog. Ik kan me niet voorstellen dat het zo moeilijk is om ze weer terug te zetten."

De bedoeling was dat er op veel meer plekken in Overijssel in totaal zo'n 550 lantaarnpalen worden geschrapt, maar die plannen zijn afgelopen woensdag voorlopig stopgezet. Op een aantal plekken, zoals langs de N743 bij Almelo, was echter al begonnen met het verwijderen van de lichtmasten.

Provincie: onderzoek vooraf

De provincie stelt in een reactie dat alleen op plekken waar de verkeersveiligheid dat toelaat, straatverlichting verwijderd wordt. Aan het besluit is volgens de provincie goed onderzoek vooraf gegaan.

"Omwonenden of andere weggebruikers zijn natuurlijk welkom om met hun reacties bij ons te komen. We begrijpen het als er vragen over zijn. Dat nemen we serieus en we kijken dan met elkaar kijken waar precies het knelpunt zit en wat we hier eventueel aan kunnen doen", aldus een woordvoerder van de provincie Overijssel.