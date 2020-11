Minka uit Deventer mikt met 'Wandelen, Wandelen' op een heuse (corona-)hit

Het nummer, dat langzaam Nederland lijkt te veroveren, is al ontstaan tijdens de eerste lockdownperiode. Terwijl Hebing zich vooral thuis zat te vervelen, kwam haar muzikale partner in crime Timon regelmatig gekscherend met de vraag of ze dan zin had om te ‘wandelen, wandelen, wandelen’.

“Het was een soort grapje tussen ons twee, maar het is uiteindelijk onze nieuwe single geworden. Het is blijven hangen.” En dat doet het liedje ook, vervolgt de Deventerse: “Ja, dat hoor ik wel vaak. Dat het nummer enorm in je hoofd blijft zitten. En bij optredens zie ik ook dat mensen meteen aanhaken.”

Ruimte voor vrolijkheid en liefde

En dat doet Hebing goed. Want hoewel gezondheid het allerbelangrijkst is – dat snapt ze heus wel – merkte ze toch dat mensen in mineur begonnen te raken door de nieuwe maatregelen: “Het is heel serieus en dat moet ook. Maar daar binnen moet er wel ruimte zijn voor vrolijkheid en liefde.”

De single van Minka uit Deventer (Foto: Minka)

Dat is wat ‘Wandelen, Wandelen’ de mensen moet brengen. “En de activiteit wandelen blijft er ook na corona nog wel. Dus ik denk niet dat dit nou per se een corona-hit hoeft te blijven.” Want een hit is het. De kersverse clip is inmiddels duizenden keren bekeken en ook de reacties zijn overweldigend: “Heel positief allemaal. Het is maar de vraag of mensen daarop zitten te wachten in deze tijd, maar blijkbaar wel.”

Wandelen op 3FM?

Radiostation 3FM, dat in december weer dj’s te voet door het land laat trekken om geld in te zamelen voor het goede doel, is inmiddels ook fan. “Ik heb met Timur gesproken en die heeft er al lekker op gedanst, vertelde hij. En straks met die LifeLine-wandeltocht willen ze hem ook gaan gebruiken.” Tegen die tijd, zo hoopt Hebing, is heel Nederland aan het wandelen geslagen: “Daar gaan we wel voor.”