Burgemeester van Kampen wil in gesprek met buurt na vondst dode man

Burgemeester Bort Koelwijn van Kampen wil in gesprek met buurtbewoners, nadat gistermorgen in een woning aan de Boven Nieuwstraat een dode man is aangetroffen. Vorige maand was er nog een schietpartij in de straat.

Koelewijn kan zich de gevoelens van onrust in de wijk voorstellen. "Het is een enorme schok om dit mee te maken. Voor nabestaanden natuurlijk, maar ook voor anderen die er nauw bij betrokken zijn. Ik voel me verantwoordelijk voor het welzijn en ben gisteren dan ook gelijk poolshoogte gaan nemen."

'Wat kunnen wij concreet doen?'

De burgemeester van Kampen wil graag van buurtbewoners weten wat voor beelden ze hebben bij de gebeurtenissen. "Maar ook wat voor informatie ze van ons willen. Wat zouden wij concreet kunnen doen als het gaat om die zorgen in de buurt?"

Koelewijn zegt al langer met de buurt in gesprek te zijn. "Dan gaat het over verschillende ontwikkelingen in de binnenstad. Onlangs heb ik nog met bewoners gesproken over de ontwikkelingen rond de coffeeshop, die nu vroeger moet sluiten, wat ook juist in deze straat meer verkeer en parkeeroverlast met zich meebrengt."

Opeenstapeling

Maar er zijn meer zaken die aandacht verdienen. "Men stelt ook vast dat er op meerdere plekken meer gehangen wordt. Dus wat dat betreft is er een opeenstapeling van ontwikkelingen. Voor mij ook alle reden om dat met de wijk te bespreken. Ik kan de verbindingen tussen de gebeurtenissen nu niet leggen, maar ik ben wel benieuwd of ze er zijn. En of we concreet daar iets aan kunnen doen."