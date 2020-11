Telefoon roodgloeiend bij ZorgAccent na verhaal over personeelstekort

Het verhaal over het nijpende personeelstekort leidde gisteren tot roodgloeiende telefoonlijnen bij zorgorganisatie ZorgAccent. Bestuurder Aline Poolen is er zelfs een beetje beduusd van. "We hadden dit helemaal niet verwacht. We deden ook geen oproep. We deelden ons verhaal. Dat zoveel mensen daar zo spontaan op reageren, dat doet ons hartstikke goed."

Na vragen van RTV Oost over het personeelstekort in de Overijsselse VVT-sector (verpleging, verzorging, thuiszorg) besloot Poolen de situatie bij ZorgAccent te delen. Haar verhaal kwam er op neer dat ZorgAccent door een tekort aan medewerkers echt alle zeilen moet bij zetten om de juiste zorg te kunnen blijven leveren. Om die reden doet de zorgorganisatie sinds enige tijd ook een beroep op mensen zonder zorgdiploma's, zoals horecamedewerkers en personeel van KLM.

Vrachtwagenchauffeurs en receptionisten

Nadat het verhaal via de verschillende kanalen van RTV Oost naar buiten was gebracht, stond de telefoon bij ZorgAccent roodgloeiend. Poolen: "Het is niet te tellen zo vaak als wij gisteren zijn gebeld. Echt niet normaal. Er reageerden horecaondernemers, huishoudelijke medewerkers, gastvrouwen, vrachtwagenchauffeurs, receptionisten, gepensioneerde mensen met of zonder zorgdiploma, een securitybureau, studenten mbo en hbo, noem maar op. Echt fantastisch."

"Dit doet ons allemaal goed en het geeft mij ook hoop. Er is blijkbaar heel veel potentieel. Dat er toch veel mensen zijn die willen werken in de zorg." Poolen gaat dan ook werk maken van de vele reacties. Vanochtend besprak ze met een werkgeversverenging welke mogelijkheden er zijn om mensen snel te kunnen opleiden zodat ze ook snel in te zetten zijn.

"Gericht opleiden"

"Veel mensen hebben zeventig procent van de vaardigheden die nodig zijn om te werken in de zorg al in huis. De KLM-medewerkers hebben al hartstikke veel geleerd tijdens hun opleiding. Die moeten weliswaar op het gebied van zorg veel leren, maar veel leer je ook in de praktijk. Waar we naartoe moeten is dat we mensen heel gericht kunnen opleiden om ze zo snel mogelijk paraat te krijgen voor dit vak."

Bezorgde familie

Tussen alle enthousiaste telefoontje, zaten ook een aantal oproepen van bezorgde familieleden met vragen. "Laat duidelijk zijn dat we mensen van buiten de zorg alleen inzetten als aanvulling op onze zorgprofessionals en onder hun toezicht en begeleiding. Het is juist heel fijn dat we een beroep kunnen doen op mensen zonder zorgdiploma's. Zij hebben extra aandacht voor de bewoners, waardoor onze zorgmedewerkers zich kunnen bezighouden met de zorg."

Extra handen

ZorgAccent heeft ondertussen voldoende mensen zonder zorgdiploma. Wie zich toch nuttig wil maken kan zich aanmelden bij de website extrahandenvoordezorg.nl. Een landelijk initiatief dat regionaal wordt ondersteund. "Mensen met een zorgdiploma kunnen nog steeds aankloppen bij ons Flexbureau", besluit Poolen.