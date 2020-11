Onbegrip over fysieke vergadering Twenterand in coronatijd, CDA weigert deelname

Komende dinsdag bespreekt de gemeenteraad de begroting van 2021. Terwijl veel gemeenten de vergaderingen digitaal afwerken, is de politiek in Twenterand dat niet van plan. Het college verwacht dat alle partijen fysiek aanwezig zijn in de raadszaal.

Bij de zogeheten Programmabegroting zijn normaal gesproken alle raadsleden aanwezig. Dat zijn er in Twenterand 23, van wie vier van het CDA. Daarnaast zijn de raadsgriffier, de burgemeester en de wethouders aanwezig. Twenterand heeft vier wethouders.

'Digitaal is lastig'

"Onbegrijpelijk", vindt fractievoorzitter Roswitha Uitslag-Van Riggelen van het lokale CDA. Ze vroeg haar collega-raadsleden om digitaal te vergaderen over de begroting, maar vond geen bijval. "Ze vinden het allemaal maar lastig, dat digitaal vergaderen."

GemeenteBelangen Twenterand, ChristenUnie, VVD en PVV vinden dat er 'gewoon' fysiek vergaderd moet worden. De SGP (één zetel) had weliswaar begrip voor het standpunt, maar ook fractievoorzitter Jan Jonker gaf uiteindelijk de voorkeur aan fysiek vergaderen. PvdA/Groen Links reageerde nog niet op het voorstel van Uitslag-Van Riggelen.

'Risico niet nemen'

"We zitten op dit moment niet ver van een totale lockdown in Twente", aldus de fractievoorzitter van het CDA. "Hoe kun je dan met de gehele raad in een raadszaal gaan zitten, ook al is het op anderhalve meter, terwijl er prima alternatieven zijn? Je moet het risico gewoon niet nemen."

Uitslag-Van Riggelen geeft aan dat haar vierkoppige fractie dinsdag niet fysiek aanwezig is bij de raadsvergadering. "Als volksvertegenwoordigers hebben we niet alleen een politieke functie, maar ook een voorbeeldfunctie. Geen enkel onderwerp is belangrijker dan de gezondheid van iedereen."