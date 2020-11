Go Ahead Eagles boekt ruim 3,5 ton winst

Go Ahead Eagles heeft over het afgelopen voetbalseizoen een winst geboekt van 353.000 euro. De club uit Deventer had meer inkomsten en minder uitgaven dan in het seizoen 2018/19, toen er nog een verlies was van 240.000 euro.

De omzet van Go Ahead Eagles is met ruim vier ton gestegen ten opzichte van het seizoen 2018/19. Dat is te danken aan extra inkomsten uit het bekertoernooi, waarin de club de kwartfinales bereikte, en de NOW-regeling van de overheid, die vanwege de coronacrisis een deel van de loonkosten heeft vergoed. Transfervergoedingen leverden ruim 3,5 ton op, dat is vrijwel evenveel als een jaar eerder.

Trainingskamp geschrapt

De kosten gingen vorig seizoen met 265.000 euro omlaag. Doordat de competitie voortijdig werd afgebroken, waren er minder wedstrijdkosten. Ook had Go Ahead Eagles aan het begin van het seizoen al besloten dat het trainingskamp in de winterstop zou worden geschrapt en dat er bezuinigd zou worden op personeelskosten.

Go Ahead Eagles had ook zonder de coronacrisis en de NOW-regeling zwarte cijfers kunnen schrijven. "Dat was een bewuste keuze en doelstelling na een paar verlieslatende seizoenen", aldus algemeen directeur Jan Willem van Dop.

Appel voor de dorst

Het winstbedrag is niet meegegaan in de uitgaven voor het huidige seizoen. Van Dop: "De gevolgen van de coronacrisis zijn nog steeds niet te overzien. Zie die 353.000 euro dus als een vitale appel voor de dorst om de continuïteit van de club te waarborgen. Dat is in ieders belang."

"Ongelofelijk dankbaar"

De kosten konden ook omlaag, doordat veel supporters en sponsoren afzagen van een vergoeding voor de thuiswedstrijden die vorig seizoen werden geschrapt. "Wij zijn ongelofelijk dankbaar voor hun steun in woord en (financieel) gebaar gedurende de afgelopen maanden. Wij kunnen ze dan alleen terugbetalen met de belofte dat er ook na deze omvangrijke crisis nog een sterke en gezonde club staat", zegt Van Dop.

Coronastress

"Vandaar de logische keuze om het winstbedrag niet gelijk in te zetten", vervolgt de algemeen directeur. "De grootste coronastress op financieel vlak kan namelijk nog komen als we langer zonder publiek moeten blijven spelen. Dat ziet iedereen in de voetballerij. Maar wij zijn daar voorlopig tegen bestand."

De volledige jaarrekening van Go Ahead Eagles is hier (pdf) te bekijken.