Nog steeds één perceel nodig voor miljoenenproject Kop van Boulevard in Enschede

Een prestigieus miljoenenproject is het, Kop van Boulevard in Enschede. Een woon- en werkproject van 150 miljoen euro dat de komende jaren gerealiseerd wordt in het centrum van de stad. Alleen is er nog één perceel nodig op de plek van het nieuwe project: het pand van bankconcern ING aan de huidige Boulevard.

Om te verzekeren dat de gemeente het perceel in handen kan krijgen, is er deze week opnieuw een voorstel gedaan om het voorkeursrecht (Wvg, wet voorkeursrecht gemeenten, red.) op het perceel te leggen. Dat gebeurde bijna drie jaar geleden ook, maar volgens de gemeente is het nu opnieuw nodig omdat het recht verlopen is.

Voorkeursrecht

Door het voorkeursrecht moet de eigenaar het perceel bij een eventuele verkoop eerst aanbieden aan de gemeente. Op die manier voorkomt de gemeente dat de grond, bijvoorbeeld via een U-bocht, in handen komt van een investeerder die er vervolgens de hoofdprijs voor kan vragen.

Drie jaar geleden ontstond er een moeizame relatie tussen ING en de gemeente, omdat het bankconcern het pand niet wil verkopen. Inmiddels is de 'kou uit de lucht' , aldus een woordvoerder. De gemeente is volgens het raadsvoorstel 'in goed overleg met de huidige eigenaar'. De gesprekken zouden gaan over de prijs en een eventuele nieuwe locatie voor ING in Enschede.

Sloop

De werkzaamheden aan straten rondom de Kop van Boulevard zijn al enige tijd geleden begonnen. Welke gevolgen de langdurige onderhandelingen met ING over het perceel op de voltooiing van het project hebben, is niet bekend. Wel is duidelijk dat het grote witte bankgebouw volledig gesloopt zou moeten worden om het meest recente ontwerp van het nieuwe bouwproject te realiseren.