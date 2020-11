PEC-trainer Stegeman stelt Lam gewoon weer op: "Voor mij helemaal geen discussie"

De coach was na afloop nog ziedend op Lam en stak dat niet onder stoelen of banken. Stegeman kijkt daar vijf dagen later met gemengde gevoelens op terug: "Het is niet altijd goed om dat soort dingen te roepen als je in de emotie zit. Maar dat is hoe ik in elkaar steek."

Koek en ei

Tussen Stegeman en Lam is alles ook weer koek en ei: "Zondag hebben we met elkaar gesproken. En daar waren we heel snel uit. Iedereen maakt fouten. Ook Thomas, klaar. Maar hij is wel één van onze betere spelers en dat laat hij ook heel vaak zien. Dus voor mij is het helemaal geen discussie of hij wel of niet gaan spelen. We hopen gewoon dat we weer een goeie Thomas Lam gaan zien."

Spelersbus opgewacht

Na afloop van het duel met FC Twente werd de spelersbus van PEC Zwolle opgewacht door een groepje ontevreden supporters, die hun zegje deden bij Stegeman. De coach wil daar niet veel over kwijt: "Ik heb het gevoel dat we het best wel aardig voor elkaar hebben dit seizoen. Dat is voor mij leidend."

Bovenliggende partij

PEC Zwolle is de nummer elf van de eredivisie en heeft vier punten voorsprong op hekkensluiter Fortuna. "Als je de statistieken bekijkt, zijn we elke wedstrijd nog de bovenliggende partij geweest qua balaandeel. We hebben in elke wedstrijden ook kansen gecreëerd. Het enige wat we onszelf kunnen verwijten is dat we onszelf niet optimaal belonen, maar dat is een proces waar we aan werken en veel op trainen."

Paal terug

Kenneth Paal maakt morgen zijn rentree in de wedstrijdselectie. De linksback ontbrak de afgelopen wedstrijden, omdat hij positief testte op corona. Tegen Fortuna begint Paal op de bank: "Hij heeft deze week pas voor het eerst volledig meegetraind, maar hij maakt wel een goede, fitte indruk. Hij zei dat hij er klaar voor is." Ook Mustafa Saymak kan weer spelen; zijn schorsing van één wedstrijd zit erop.



Aanvoerder Bram van Polen (bovenbeen) ontbreekt nog wel. Ook Pelle Clement (lies), Slobodan Tedic (enkel) en Samir Lagsir (lies), die in het duel met FC Twente debuteerde, zijn niet inzetbaar.

Live op Oost

Het duel in Sittard begint morgen om 20.00 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.