Burgemeester Twenterand: "Fysiek vergaderen coronaproof goed mogelijk"

Eerder vandaag werd bekend dat het CDA zich niet kan vinden in het besluit om niet digitaal te gaan vergaderen. Lijsttrekker Roswitha Uitslag-Van Riggelen vindt het gezien de coronamaatregelen onverantwoord om fysiek bij elkaar te komen en kondigde aan dat haar partij er niet bij zal zijn.

“De begrotingsvergadering vinden we heel belangrijk”, laat burgemeester Hans Broekhuizen daarop weten. “Daarbij willen we elkaar graag in de ogen aankijken.”

CDA afwezig bij overleg

De fractievoorzitters van de gemeenteraad hebben zich vorige week gebogen over de vraag of zij fysiek of digitaal willen vergaderen. De CDA-fractie had zich afgemeld voor dit overleg. De aanwezige fractievoorzitters hebben tijdens dit overleg unaniem aangegeven de begrotingsvergadering graag fysiek te houden, mits dat coronaproof kan.

Om alles coronaproof te laten verlopen, worden extra maatregelen genomen. Broekhuizen: “Niet alleen wordt afstand van elkaar gehouden en draagt iedereen mondkapjes, alle aanwezigen moeten op hun plek blijven zitten.”

Bezwaren

Nadat de fractievoorzitters hadden gekozen voor een fysieke vergadering, kwam het CDA deze week met bezwaren. Daarop spraken de fractievoorzitters opnieuw uit dat een fysieke bijeenkomst de voorkeur heeft en dat gezien de maatregelen dit coronaproof kan plaatsvinden.

Een van de bezwaren van CDA-lijsttrekker Uitslag-Van Riggelen is de voorbeeldfunctie die de gemeenteraad heeft. Broekhuizen daarover: “Dat is ook de reden dat we nog eens stevig hebben afgewogen, of we dit wel fysiek moeten doen. Maar de democratie is ook van belang. We voelen ons er ook goed bij en denken dat het zo kan.”

Eigen afweging

En dus vindt de vergadering van de gemeente Twenterand volgende week plaats zonder de fysieke aanwezigheid van de vierkoppige CDA-fractie. Burgemeester Broekhuizen: “Het is uiteraard voor iedere fractie en elke lid van de gemeenteraad een eigen afweging, als voorzitter heb ik daar begrip en respect voor.”