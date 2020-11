100-jarige Dorus Broeks uit Dalfsen zag de opgegraven Messerschmitt, die nu wordt opgegraven, in 1944 neerstorten

Dorus Broeks was 24 jaar oud toen hij de Messerschmitt vanaf het erf van de ouderlijke boerderij zag neerstorten. En nu wordt de geschiedenis weer even heel tastbaar.

Met zijn 100 jaar is z'n geheugen wat minder en zijn z'n ogen nog slechter. Dus houden z'n zonen een propellerblad voor hem vast, zodat Broeks de geschiedenis even vast kan houden. En dat doet hij. Het is de propeller van het vliegtuig dat hij heeft zien neerstorten, ruim 76 jaar geleden.

'Jankend uit de lucht'

We schrijven 30 januari 1944. Die zondag was Dorus Broeks in de buurtschap Millingen ooggetuige van het neerstorten van de Messerschmitt BF 109 na een luchtgevecht tussen Duitsers en Amerikanen. Broeks weet na enig nadenken zich de middag te herinneren: "Het was op een zondagmiddag, het was regenachtig en zwaar bewolkt. Ik was achter het huis omdat er veel Amerikaanse vliegtuigen over vlogen."

"Op een gegeven moment hoorden we schieten en even daarna hoorden we het geluid van een vliegtuig dat begon te janken. Even later kwam hij uit de wolken, maar hij vloog nog wel. Ik denk dat de piloot al dood was. Hij sloeg daar bij de bossen neer. ik ging er direct achteraan. Boven de grond waren nog een stuk of wat stangen en buizen, de staart was eraf. Overal lag materiaal, toen kwam de politie, en even later de Duitsers. Die namen mee wat boven de grond lag."

Rond verhaal

Toentertijd ging er letterlijk zand over het vliegtuig dat zich de grond in heeft geboord.

Nu, na 76 jaar wordt het opgegraven en komen daarmee ook de stoffelijke resten van de piloot boven de grond. Voor Broeks is het een bijzonder moment, want hiermee is het verhaal van de neergestorte Messerschmitt voor hem rond.