Automobilist die Chiel (16) uit Almelo doodreed, krijgt in hoger beroep acht maanden cel

Het gerechtshof in Arnhem heeft vanmiddag een hogere straf opgelegd tegen een automobilist voor het verkeersongeval, waarbij in januari 2017 de scholier Chiel Meesters (16) om het leven kwam. Het gerechtshof veroordeelde de man tot acht maanden gevangenisstraf waarvan vijf voorwaardelijk. Chiels moeder Nina: "De feitelijke straf is hetzelfde gebleven. De rechtbank had hem ook al veroordeeld tot die drie maanden cel. Het is wat het is. We berusten erin."

Zoals eerder gemeld is er sprake van een langslepende rechtszaak die intussen al bijna vier jaar duurt. Nadat de man in eerste instantie door de rechtbank in Almelo was veroordeeld tot zes maanden celstraf (waarvan de helft voorwaardelijk) en twee jaar rijontzegging, ging hij tegen dit vonnis in beroep.

Weinig medeleven

Dat hoger beroep diende begin dit jaar voor het gerechtshof in Arnhem, waar een hogere straf tegen de automobilist werd geëist. Behalve de twee jaar rijontzegging moest de man een half jaar achter de tralies verdwijnen, aldus de advocaat-generaal van het hof.

Justitie nam het de man kwalijk dat hij vooral oog voor zijn eigen problemen leek te hebben en zich niet bekommerde om de nabestaanden. Zo verklaarde hij dat hij in beroep was gegaan omdat hij een eigen bedrijf had, waardoor hij niet de gevangenis in zou kunnen en hij zijn rijbewijs niet kon missen.

Juridische blunder

Door een blunder van het gerechtshof, waardoor een van de raadsheren vanwege zijn leeftijd om formele reden geen uitspraak meer mocht doen, moest de zaak helemaal worden overgedaan. Dat zou in het voorjaar gebeuren, maar werd vanwege corona doorgeschoven naar oktober.

In die zaak werd opnieuw twee jaar rijontzegging en een celstraf van zes maanden geëist. Het gerechtshof veroordeelde de man vandaag tot acht maanden gevangenisstraf, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. De rijontzegging werd met een jaar verlengd tot drie jaar.

"Straf is te laag"

Nina Meesters: "Wij hebben alles gedaan wat we konden en we hebben laten zien wat wij vinden van het rechtssysteem. Wij vinden deze straf veel te laag. Dit is het rechtssysteem en een hogere straf kan er kennelijk niet worden opgelegd." De familie kan het hoofdstuk nog niet helemaal afsluiten. De man heeft veertien dagen de tijd om in cassatie te gaan tegen de uitspraak van het hof. "Wij zien hem daartoe in staat. Wij houden er in elk geval rekening mee."

Na de tragische dood van haar zoon maakte moeder Nina Meesters zich hard voor een wettelijk verbod op het verspreiden van beeldmateriaal van slachtoffers van ongelukken. Recent werd een initiatiefwet door de Tweede Kamer aangenomen die dat mogelijk maakt. Bij overtreding kan een celstraf worden opgelegd en een geldboete, die behoorlijk in de papieren kan lopen.