Plannen voor museumpje over Klazien uut Zalk: "Toeristen vragen erom"

Klazien werd bekend door haar televisieoptredens in het programma Passage, waarin zij 'natuurmiddeltjes' propageerde voor veel kleine kwalen. Ze werd in korte tijd bekend in Nederland als 'Klazien uut Zalk'.

Een wandeling door het dorp langs de IJssel leert dat er maar weinig te vinden is over de kruidenvrouw. Daar moet volgens Boeve verandering in komen. "Vaak als hier toeristen in het dorp lopen, vragen ze waar ze iets over Klazien kunnen vinden. Bijna nergens, alleen een straatnaambordje verwijst naar haar. We hebben hier een prachtig dorpshuis staan en daar zie ik wel mogelijkheden voor een museum."

Landelijke bekendheid

Boeve kwam op het idee door het bezoek van podcastmaker Wim Eikelboom. Hij maakt de podcastserie Rivierverhalen, waarbij één aflevering gewijd wordt aan Zalk. "Toen ik hier mijn aflevering kwam maken, werd direct duidelijk dat Klazien daar een grote rol in moest gaan spelen", zegt Eikelboom. "Ze werd bekend dankzij de bever, waarvan bij het dorp een beeldje staat."

Johan Boeve & Wim Eikelboom (Foto: RTV Oost / Teun van der Velden)

Het was de laatste bever in Nederland, die in 1825 doodgeslagen werd door een visser die dacht dat het een otter was. "Jan van den Berg schreef over die gebeurtenis een boek, waar Klazien aan meehielp. Klazien was hier in de regio toen al een bekendheid, ze schreef boekjes over dialect en gaf voordrachten in klederdracht. Landelijk was ze nog niet bekend, maar dat veranderde door dit boek. Landelijke media pakten het verhaal al snel op en Klazien kreeg een column op de radio", vervolgt Eikelboom.

"Niet veel later mocht ze in programma's op televisie optreden en daarmee werd ze een bekende Nederlander, waarvan mensen vandaag de dag nog steeds weten wie dat is."

'Te romantisch beeld'

In de zoektocht naar sporen en verhalen over Klazien ontdekte Eikelboom dat veel mensen een té romantisch beeld hebben van het huis van Klazien. "Mensen denken vaak dat ze in een kleine romantische boerderij woonde, met een grote kruidentuin. Maar dat is helemaal niet zo. Ze woonde in een bungalow, vrij nieuw en al helemaal niet met de romantiek eromheen."

Terug naar het museum dat Johan Boeve graag wil realiseren. "Museumpje, want museum is wel een heel groot woord', zegt hij lachend. "We willen deze bekende persoonlijkheid uit ons dorp een plaatsje geven. Ik heb zelf heel veel spullen die in het museum tentoongesteld kunnen worden, zoals vele krantenartikelen die ik verzameld heb. Ze verdient een mooie plek in dit prachtige dorp langs de IJssel."

De podcast Rivierverhalen is hier te beluisteren. Zaterdagavond een reportage in Thuis in Overijssel op TV Oost.