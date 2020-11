Corsobouwers krijgen extra financiële bijdrage: "om een kwaliteitsslag te maken voor volgend jaar"

In het dahliaveld, net over de Overijsselse grens in de Flevose polder, hangen de dahlia's er uitgebloeid bij. Er is dit jaar nauwelijks een bloem van geplukt, toch gaan de knollen dit weekend weer de schuur in. "Toen we de dahliaknollen de grond in deden wisten we al dat de corso niet door kon gaan", vertelt corsobouwer Klaas Jan Bruintjes van corsogroep FunFun.

Om de knollen niet te laten uitdrogen gaan ze hoe dan ook de helft van het jaar de grond in. "Dan moet je de teleurstelling echt van je af laten glijden", vertelt Bruintjes.

Betere verlichting

De honderdduizenden bloemen bleven ongeplukt, en dat zorgde ervoor dat de groepen minder inkomsten hadden van de verkoop. Dat is de reden dat de organisatie wil bijspringen. Al moeten de groepen daarvoor wel meer kwaliteit leveren. "Het geld kunnen de bouwers gebruiken voor bijvoorbeeld een beter onderstel of goede verlichting", legt organisator Egbert Lassche uit.

De organisatie staat er financieel goed voor. Niet alleen heeft het een bedrag overgehouden dat dit jaar niet is uitgegeven, ook de provincie en sponsors dragen elk jaar bij.

Mooiere wagens

Mocht het corso volgend jaar dus wel doorgaan, mogen de bezoekers rekenen op nog mooiere wagens dan anders. "Mede door corona maakt het corso nu deze verbeterslag", zegt Lassche. "Heeft het toch nog iets moois opgeleverd."