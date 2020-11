School voor speciaal onderwijs in Enschede laat kinderen weer thuis lessen volgen

Leerlingen van Onderwijscentrum Het Roessingh (OCR) krijgen de komende twee weken onderwijs op afstand. Met die maatregel wil de school voor (voortgezet) speciaal onderwijs in Enschede de continuïteit van het onderwijs garanderen. Door het coronavirus is er minder personeel beschikbaar. De maatregel is ook genomen ter bescherming van de groep kwetsbare leerlingen van het OCR, zegt directeur Tessa Pierik.

Het hoge besmettingscijfer in de regio Twente beïnvloedt ook de dagelijkse gang van zaken op het OCR. Pierik: "Het aantal positief geteste collega's neemt toe, maar ook het aantal collega's met milde klachten dat wacht op de uitslag van een test én het aantal collega's dat in huiselijke kring te maken heeft met een positieve besmetting."

Ouders zijn angstig

Door de uitval onder het personeel moet de school al een groter beroep doen op de werknemers die niet met corona te maken hebben. "Uiteindelijk zien we dat we niet voldoende opvang hebben voor alle groepen en om beurten klassen vrij moeten geven. Dat is niet wenselijk voor de leerlingen en het personeel", aldus Pierik.

De schoolleiding krijgt ook steeds meer signalen van ouders die angstig zijn. "We geven les aan een deels kwetsbare doelgroep, bijvoorbeeld leerlingen met een spierziekte. Ouders vertellen ons dat ze het spannend vinden." Er zijn ouders die hun kind uit voorzorg thuis laten. Volgens Pierik is dit in alle gevallen in goed overleg met de school gebeurd.

Minder mensen op school

Op de school in Enschede, onderdeel van scholenkoepel Attendiz, werken dagelijks 180 medewerkers. Dat zijn docenten en onderwijsondersteunend personeel. Nu landelijk het aantal besmettingen op de werkvloer blijft toenemen, vindt de schoolleiding het niet langer gepast om dagelijks met zo'n grote groep mensen aanwezig te zijn.

Dat is ook een reden voor de keuze om het afstandsonderwijs opnieuw aan te bieden. Eerder gebeurde dit al in de maanden april en mei, tijdens de eerste besmettingsgolf.

Daar waar mogelijk gaan we over tot afstandsonderwijs Tessa Pierik, Onderwijscentrum Roessingh

Meer ruimte

Overigens krijgen niet alle leerlingen te maken met onderwijs op afstand. "Ons algemene uitgangspunt is dat we dáár waar mogelijk overgaan tot afstandsonderwijs. Met de maatregel willen we de regie terugpakken. We willen ons niet laten regeren door wat ons overkomt."

"Belangrijk is dat we meer ruimte in de school creëren zodat iedereen veilig naar school kan blijven komen. Er is namelijk een groep leerlingen voor wie in het voorjaar is gebleken dat afstandsonderwijs voor hen minder geschikt is. Deze groep kinderen blijft vijf dagen in de week naar school gaan."

Twee weken

De maatregel geldt in eerste instantie voor twee weken en gaat vanaf maandag in. "We bieden hiermee een stuk continuïteit. Ook aan ouders. Zij weten nu waar ze de komende twee weken aan toe zijn. We hopen dat ook zij het belang inzien dat er minder mensen in het gebouw aanwezig moeten zijn."

Inmiddels is de school druk bezig om de lessen voor de komende twee weken voor te bereiden. Pierik: "Een hele puzzel, want we bieden maatwerk voor ieder kind.”

Kleinschaliger

OCR heeft ook een locatie in Losser. Kinderen van deze locatie krijgen niet te maken met onderwijs op afstand. “Losser is kleinschaliger. We zijn hier ook met minder personeelsleden aanwezig, waardoor we goed de afstand tot elkaar kunnen bewaren. Het verzuim onder medewerkers kunnen we hier nog goed opvangen.”