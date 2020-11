Overijssel krijgt nieuwe grote coronatestlocaties in Twente en IJsselland

Hiermee wil het kabinet bereiken dat elke Nederlander binnen een straal van maximaal 45 minuten een testlocatie kan bezoeken. Op de testlocaties worden zowel sneltesten als de reguliere PCR-testen afgenomen.

In totaal gaan de GGD's samen met ondernemingsorganisatie VNO-NCW en Defensie twintig nieuwe (X)L-teststraten bouwen in Nederland. De regio's IJsselland en Twente krijgen allebei een L-testlocatie. De exacte locaties worden later bekendgemaakt.

Verdubbeling capaciteit

Defensie zet militairen in om de teststraten te bemensen in de opstartfase. Na enkele weken worden de militairen afgelost door GGD-medewerkers of ingehuurde bemensing door VNO-NCW. De werving is in volle gang.

Bij de (X)L-teststraten kunnen tussen de 3.000 en 12.000 testen per dag afgenomen worden. In totaal kunnen met de (X)L-teststraten dagelijks ruim 100.000 tests afgenomen worden. Dit is een verdubbeling van de huidige capaciteit. Het is de bedoeling dat de nieuwe teststraten volgende week open gaan.