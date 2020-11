Frank de Boer laat Wout Weghorst opnieuw links liggen voor Nederlands elftal

Wout Weghorst is opnieuw niet opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal. De spits uit Borne zat wel in de voorlopige selectie, maar viel dus af voor de definitieve groep.

De laatste twee jaar zit de aanvaller van VfL Wolfsburg steevast in de voorlopige groep, maar mag hij zich slechts af en toe melden in Zeist. Hij heeft vier interlands op zijn naam staan. De laatste was bijna een jaar geleden tegen Estland. Nederland speelt volgende week woensdag een oefenduel tegen Spanje en daarna staan de wedstrijden in de Nations League tegen Bosnië-Herzegovina (15 november, Amsterdam) en Polen (18 november, Chorzow) op het programma.

Jong Oranje

Mats Knoester van Heracles Almelo en Godfried Roemeratoe hebben de definitieve selectie van Jong Oranje niet gehaald. Het duo zat in de voorselectie (Roemeratoe voor het eerst), maar zit niet in de 23-koppige definitieve groep van coach Erwin van de Looi. Justin Hoogma uit Oldenzaal is een vaste waarde en zit wel in de selectie. Jong Oranje is al geplaatst voor het EK en speelt de duels met Wit-Rusland en Portugal enkel nog om de eerste plek te behouden.