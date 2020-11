Arrestatieteam in woning Hengelo vanwege liquidatiepoging curator Philippe Schol

"Een arrestatieteam van de politie is vanmorgen om half acht de woning binnengestapt", meldt een woordvoerster van de politie. "Er is niemand aangehouden. We zijn op dit moment bezig met een zoeking."

Beschoten tijdens uitlaten hond

Het is vandaag een jaar geleden dat curator Philippe Schol zwaargewond raakte toen hij werd beschoten tijdens het uitlaten van zijn hond, in de buurt van zijn woning in de Duitse grensplaats Gronau. De daders namen hem vanuit een zilvergrijze Volkswagen Polo onder vuur. Het slachtoffer raakte levensbedreigend gewond, maar overleefde de aanslag.

De politie doet onderzoek in een woning vanwege de liquidatiepoging op curator Philippe Schol, vorig jaar (Foto: NewsUnited/Jack Huygens)

Na de beschieting van de curator werd een link gelegd tussen de aanslag en het onderzoek van Schol naar de achtergronden van het faillissement van de sportschool Olympic Gym.

Nadat de curator werd bedreigd, kreeg hij beveiliging van de politie. Volgens de politie is uit forensisch onderzoek gebleken dat er een verband is tussen de beschieting van de sportschool aan de Smitsbreeweg in Losser, op 2 oktober 2019, en de liquidatiepoging in Gronau.