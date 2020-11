Journalisten gevraagd

Om de lokale berichtgeving te intensiveren en de samenwerking met lokale omroepen te versterken starten zeven regionale omroepen een project waarbij voor de periode van een jaar lang 28 journalisten extra worden ingezet om de nieuwsvoorziening op regionaal en lokaal niveau verder te verbeteren. Deze extra inzet is mogelijk door de regeling samenwerking en innovatie regionale omroepen. De zeven omroepen betreffen RTV Noord, RTV Drenthe, RTV Oost, Omroep Flevoland, RTV Utrecht, Omroep Zeeland en L1. Deze omroepen kunnen uitbreiden met elk vier fte’s. De NOS is partner in het project op het gebied van kennis en techniek.

Wij zoeken journalisten – in totaal 28 fte’s

(á 36 uur per week)

Je komt bij voorkeur uit de regio waarvoor je solliciteert en/of bent in staat in korte tijd een uitgebreid lokaal netwerk op te bouwen. Je hebt een neus voor nieuws om met name online de nieuwsvoorziening lokaal en regionaal te versterken. Je bent een echte nieuwsjager die zich in onderwerpen vastbijt. Je bent vertrouwd met camjo of mojo. Jouw verhalen over mensen, organisaties en de lokale overheid sprankelen, raken de maatschappelijke discussie en actualiteit en zijn origineel. Je zoekt verdieping en geeft duiding waar het nodig is. Je bent flexibel genoeg om de schakel te zijn tussen de regionale omroep en lokale nieuwsvoorziening en stevig genoeg om de lokale democratie te kunnen controleren.

Je hebt geen probleem met avond- en/of weekendwerk.

Dit heb je in huis:

• Journalistieke ervaring als redacteur/verslaggever;

• Vaardigheid in het zelfstandig produceren van audiovisuele content (camjo/mojo);

• Ervaring in en kennis van onlinejournalistiek;

• Oplossingsgericht en goede communicatieve vaardigheden;

• Proactief met het aandragen van onderwerpen;

• Analytisch om de juiste conclusies te trekken uit informatie;

• Zelfstandige werker, maar ook teamplayer

Wat wij bieden:

Wij bieden een arbeidsrelatie voor één jaar per 1 februari 2021, op basis van de Omroep CAO. Bij inschaling wordt gekeken naar ervaring, opleiding en leeftijd. Een Overeenkomst van Opdracht voor de periode van een jaar is ook mogelijk. De standplaats is de redactie van een lokale omroep en/of de redactie van de regionale omroep. (Partieel)thuiswerken is een optie.

Solliciteren:

Interesse? Stuur een korte motivatiebrief en een CV voor 25 november naar:

solliciteren@werkenvoorderegio.nl

Geef in de motivatie in elk geval aan bij welke omroep(en) je solliciteert. De gesprekken met sollicitanten worden gevoerd door de betreffende regionale omroep.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.