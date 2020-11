Dario Dumic en Nathan Markelo ontbreken nog bij Twente tegen ADO Den Haag

Trainer Ron Jans weet niet goed wat hij morgenavond kan verwachten tegen ADO: "Het is een van de moeilijkste ploegen om te analyseren, omdat ze heel veel verschillende manieren van spelen hebben gebruikt. En ook heel veel spelers hebben gebruikt. Ik vind het nog heel moeilijk om een beeld van ADO Den Haag te schetsen. Je ziet wel dat het nog onervaren is, maar dat ze absoluut de bedoeling hebben om van achteruit te voetballen en aan de bal hebben ze ook wel een aantal goede spelers. Alleen het is een onervaren ploeg en er zijn ook nog niet zoveel spelers die erbovenuit schieten, eigenlijk."

Onrust

Het is er onrustig bij ADO, maar Jans denkt niet dat dat een voordeel voor de Enschedeërs is. "We hebben er geen enkele invloed op. We moeten gewoon ons ding doen. Daar gaan we gewoon mee door. We hebben de draad gelukkig weer goed opgepakt na de bekeruitschakeling en dat moeten we zo houden."