ZGT zet vier coronapatiënten op de bus: in één rit naar Isala in Zwolle

Dat er patiënten worden overgeplaatst van ZGT naar een ander ziekenhuis is in Almelo geen bijzonderheid meer. Volgens een woordvoerster van het ziekenhuis is dat tijdens de tweede besmettingsgolf al een keer of veertig gebeurd. Zodra de capaciteit op de corona-afdelingen of de IC van het ziekenhuis bereikt is, worden er patiënten overgeplaatst naar ziekenhuizen binnen of buiten de regio. Inmiddels gebeurt dit bijna dagelijks.

Reguliere zorg gaat door

De woordvoerster vindt het belangrijk om te vermelden dat dit komt omdat het ziekenhuis er alles aan doet om ook de reguliere zorg door te laten gaan. "Ongeveer een kwart van onze bedden zijn bestemd voor coronapatiënten. De overige bedden zijn voor de reguliere zorg."

We willen het liefst dat patiënten binnen de regio blijven Woordvoerster ZGT

Als de corona-capaciteit is bereikt, kijkt het ziekenhuis eerst of de patiënten kunnen worden overgeplaatst naar een ziekenhuis binnen onze eigen regio. "We nemen dan eerst contact op met MST in Enschede en Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk. We willen namelijk het liefst dat de patiënten binnen de eigen regio blijven."

Ambulancebus

Afgelopen dinsdag was er binnen de regio echter geen plek voor vier coronapatiënten. Zij konden wel terecht in Isala in Zwolle. Omdat meerdere patiënten naar hetzelfde ziekenhuis gingen, liet ZGT voor het eerst een ambulancebus rijden. Het ziekenhuis zette een filmpje van het bijzondere vervoer op haar socialmediakanalen. Deze video is hieronder te zien.

Rolstoelbus wordt ambulancebus

In ons land rijden meerdere van dit soort ambulancebussen rond. De bus die bij ZGT kwam voorrijden is van een touringcarbedrijf uit Dronten. Dit bedrijf liet in maart twee rolstoelbussen ombouwen tot ambulances voor het vervoer van coronapatiënten. De rolstoelbussen zijn erg geschikt om als ambulance te worden ingezet, omdat ze standaard voorzien zijn van een lift.

Bij vertrek werd de ambulancebus begeleid door vijf agenten op een motor. Het geeft de bijzonderheid van het vervoer weer. "Eigenlijk wil je dit niet meemaken", zegt SEH-arts Judith Mulder in het filmpje. "Je wilt dat mensen in de buurt van hun familie kunnen blijven."