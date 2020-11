Tientallen banen op de tocht bij grasmaaierfabrikant Roberine in Enschede, FNV dreigt met acties

DPC, het moederbedrijf van Roberine, is van plan de fabriek in Enschede te sluiten, waardoor 44 mensen hun baan dreigen te verliezen.

Agnes van der Schuur, bestuurder FNV Metaal: "En dat alleen maar omdat ze het werk elders goedkoper kunnen doen. Het is onacceptabel dat de medewerkers met een fooi de laan uit worden gestuurd."

FNV heeft DPC een ultimatum gestuurd. De vakbond dreigt met acties als er geen beter sociaal plan komt.

Gesprekken

FNV heeft diverse gesprekken gevoerd met de directie van DPC over de voorgenomen sluiting en een sociaal plan. "Nut en noodzaak van de fabriekssluiting zijn daarbij niet aangetoond. Uiteindelijk zijn de gesprekken op niks uitgelopen. Het eindbod van de werkgever is massaal door de FNV-leden afgewezen", aldus Van der Schuur.

De leden hebben daarna aangegeven bereid te zijn om actie te voeren voor een beter sociaal plan.

Kostenbesparing

DPC wil na de sluiting in Enschede het werk verhuizen naar vestigingen in Giessen en Middelburg. Dit zou een forse kostenbesparing opleveren.

Dat komt onder meer door de gemiddelde salarissen van de medewerkers in Enschede. Veel medewerkers hebben lange dienstverbanden en de helft is ouder dan 50 jaar. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers in andere vestigingen ligt lager.

Onaanvaardbaar

Ook zou het pand aan de Goolkatenweg, waar Roberine nu gevestigd is, te duur zijn. Van der Schuur: "Sluiting van de fabriek en verkoop van het pand gaan DPC heel veel geld opleveren. Het is onaanvaardbaar dat dit geld verdwijnt in de zakken van de eigenaar, terwijl de medewerkers maar moeten zien of zij weer aan het werk komen. Zeker in de deze coronaperiode liggen de banen niet voor het oprapen."

Het ultimatum loopt maandagavond om 18.00 uur af.