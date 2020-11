Aanvoerder Pröpper terug bij Heracles, trainer Wormuth mogelijk ook

Bij Heracles staat opnieuw derde doelman Koen Bucker onder de lat; Janis Blaswich en Michael Brouwer zijn morgen nog niet inzetbaar. Ook Orestis Kiomourtzoglou, Kasper Lunding, Mohamed Amissi, Mateo Les en Giancomo Quagliata ontbreken in Venlo.

Wormuth hersteld

Frank Wormuth is er mogelijk wel weer bij. De Duitse coach ontbrak de afgelopen twee duels vanwege corona, maar lijkt naar eigen zeggen hersteld. "Ik heb alleen maar twee dagen milde klachten gehad. Dat is inmiddels twaalf dagen geleden en ik kan zonder problemen sporten en hardlopen", laat Wormuth weten. Gisteren is hij, net als de rest van de selectie, weer getest op corona. "De sneltest was negatief. We wachten nog op de uitslag van de PCR-test. Als die ook negatief is, ben ik erbij."

Nieuwe ervaring

De coach moest de wedstrijd tegen Utrecht dus noodgedwongen op televisie volgen. "Een nieuwe ervaring", aldus Wormuth. "Maar geen mooie ervaring. Je zit te kijken en denkt: dit moet je doen en dat moet je doen. Het is niet fijn om geen invloed te hebben."

Genoten

Toch boekte Heracles aan de hand van assistenten Peter Reekers en Rene Kolmschot een zege. "Natuurlijk heb ik ook genoten van de overwinning en de manier waarop die tot stand kwam. Maar FC Utrecht had niet zijn beste dag, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Aan de andere kant is onze ploeg ook slim geweest en hebben ze de ruimtes die ze kregen goed benut."

Mooie kans

Tegenstander VVV-Venlo is de nummer veertien van de eredivisie met drie punten minder achterstand op Heracles. Wormuth: "We spelen tegen een ploeg die ongeveer hetzelfde niveau heeft als wij, dus dit is een mooie kans om onze plek in de middenmoot van de eredivisie te verstevigen."

Radio

Het duel in De Koel begint zaterdag om 18.45 uur en is live te volgen via De Oosttribune op Radio Oost.