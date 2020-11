Opvang voor asielzoekers met coronavirus is klaar voor gebruik

Het is overigens nog niet zeker of de locatie daadwerkelijk gebruikt gaat worden. Voorlopig houdt het COA de twee gebouwen op Den Alerdinck achter de hand, voor het geval er een uitbraak van het coronavirus is in één van de asielzoekerscentra in Nederland.

Voor een hele korte periode

"Op een azc wonen mensen heel kort op elkaar," legt locatiemanager Elsa van der Hoek namens het COA uit. "Als daar iemand besmet is, is het vaak heel lastig om de besmetting onder controle te houden. Daarom hebben we hier een locatie waar mensen tijdelijk kunnen blijven. Dat zal voor een hele korte periode zijn. Tot ze weer beter zijn. Daarna gaan ze weer naar hun eigen azc."





"Het is om te voorkomen dat een heel asielzoekerscentrum dicht of in lockdown moet, omdat er een paar mensen besmet zijn en iedereen infecteren."

'Als het nodig is dan staan we er'

Op Den Alerdinck kunnen mensen uit asielzoekerscentra uit het hele land onderbracht worden, vertelt Van der Hoek. "Stel dat er volgende week een enorme uitbraak in Maastricht is en ze zeggen: 'Goh, we hebben hier vijftig bewoners die weg moeten. Kunnen jullie ze opvangen tijdelijk?' Dan kan dat."

"Het is op dit moment dus niet te zeggen waar ze vandaan komen, wie hier komen, hoeveel hier komen, óf ze komen. We hopen natuurlijk dat hier niemand hoeft te komen, want uiteindelijk hopen we dat de ziekte zo snel mogelijk voorbij gaat. Maar als het nodig is dan staan we er."