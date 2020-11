Duizend gratis maaltijden uitgedeeld aan personeel van Isala in Zwolle

Een 'klein' foutje bij maaltijdservice Uitgekookt in IJsselmuiden resulteerde in een overschot van maar liefst duizend kant-en-klaarmaaltijden. Wat je daar dan mee doet? Ze schenken aan mensen die een makkelijke en gezonde maaltijd heel goed kunnen gebruiken: het personeel van ziekenhuis Isala in Zwolle.

Het was tevens een manier om het personeel in deze zware tijden een hart onder de riem te steken. En dat werd gewaardeerd.

Planningsfout

Volgens Uitgekookt was er een fout gemaakt bij de planning en waren daarom veel te veel ingrediënten ingekocht. Denk aan groenten, aardappelen, rijst en vlees. Hoe dat kon, is nog niet duidelijk.

Het bedrijf gebruikt ingrediënten met een beperkte houdbaarheid. Bewaren is geen optie, want dan zijn ze niet meer vers. En weggooien is zonde. De koks verwerkten daarom alles in diverse soorten kant-en-klaarmaaltijden. Er bleven zo'n duizend maaltijden over, die vervolgens weggegeven konden worden.

Steuntje in de rug

Als snel werd de keuze gemaakt om ze aan het ziekenhuispersoneel in Zwolle te geven. De medewerkers krijgen veel te verduren tijdens de tweede coronagolf en verdienen volgens het bedrijf een steuntje in de rug.

In dit geval in de vorm van gezonde kant-en-klaarmaaltijden, waardoor ze niet meer in de keuken hoeven te staan. Rond twee uur 's middags begon Uitgekookt met uitdelen en tegen vijf uur waren alle maaltijden weg. Het ziekenpersoneel reageerde verrast en was blij met deze vorm van waardering.