Viervoudige moord Enschede: veroordeelde vader en zonen gaan in hoger beroep

De vader en zijn twee zonen, die vanmiddag werden veroordeeld voor de viervoudige moord in Enschede, gaan in hoger beroep (Foto: Illustratie: Petra Urban)

De vader en zijn twee zonen, die vanmiddag werden veroordeeld voor de viervoudige moord in Enschede, gaan in hoger beroep. Dat melden hun advocaten. Tegen de drie mannen werd vanmiddag levenslang opgelegd. Tot op heden deden ze er het zwijgen toe, maar mogelijk gaan ze in hoger beroep alsnog een verklaring afleggen over wat er die middag in de growshop is gebeurd.

De rechtbank in Almelo oordeelde vanmiddag dat de drie mannen niet in een opwelling maar met voorbedachte rade hebben gehandeld, waarop ze uiteindelijk voor moord werden veroordeeld. De advocaten gaan tijdens het appèl waarschijnlijk vooral dit aspect in het vonnis proberen aan te vechten.

Stilzwijgen

"Ik heb het vonnis nog niet bestudeerd, maar ben vooral benieuwd hoe de rechtbank komt tot de bewezenverklaring dat er sprake is van moord. Dat er dus sprake is van voorbedachte rade", aldus raadsman Roy van der Wal, die de oudste zoon Dejan in de zogenoemde 'kwartetmoord' juridisch bijstaat.

De rechtbank rekende het de drie verdachten vanmiddag extra zwaar aan dat ze zich tijdens de verhoren, maar ook tijdens het strafproces in stelselmatig stilzwijgen hebben gehuld. Daarmee hebben ze bij de nabestaanden alleen maar extra leed aangericht. Daardoor kampen de nabestaanden volgens de rechter tot op de dag van vandaag met "die prangende en allesoverheersende vraag: waarom?"

Alsnog praten?

Nu tegen de verdachten de voor Nederland maximale straf van levenslang is opgelegd, hebben ze in hoger beroep niets te verliezen. De grote vraag is dan ook of ze straks voor het gerechtshof alsnog een verklaring af zullen leggen.

Advocaat Van der Wal zegt dit met zijn cliënt te gaan bespreken. "Ik hoop hem dit weekend te spreken en dan gaan we het er over hebben of dit vonnis aanleiding is om in hoger beroep de proceshouding te wijzigen."

Afgeluisterd gesprek

Vader Camil liet tijdens het strafproces weten dat hij "als de tijd er rijp voor is" zijn verhaal zal doen.

Nabestaanden zijn er nu vooral bang voor dat de vader straks in hoger beroep straks alle schuld op zich zal nemen in een poging zijn zonen vrijuit te laten gaan. Tijdens een eerder afgeluisterd gesprek in het huis van bewaring maakte de vader daar namelijk toespelingen op.

De rechtbank nam daar in het vonnis van vanmiddag min of meer al een voorschot op. Volgens de rechter is het absoluut onmogelijk dat één persoon dit bloedbad kan hebben aangericht. Vooral omdat de vier slachtoffers met twee verschillende kalibers wapens van zeer dichtbij door het hoofd zijn geschoten. Het is onmogelijk dat één persoon daarin slaagt door gelijktijdig met links en rechts te schieten, aldus de rechter in het vonnis.

'Koelbloedige executie'

Daar komt bij dat de slachtoffers meters ver uit elkaar lagen verwijderd. Wanneer de ene persoon was doodgeschoten, was de kans volgens de rechtbank groot dat de anderen zouden vluchten. Justitie becijferde naderhand dat de vier slachtoffers in een tijdsbestek van twaalf minuten moeten zijn doodgeschoten. De rechtbank sprak in het vonnis vanmiddag van "een koelbloedige executie".

Raadsman Van der Wal heeft intussen contact gehad met zijn collega-advocaat, die de jongste zoon Denis bijstaat. Ook deze advocaat heeft te kennen gegeven in beroep te gaan. Advocaat Jeroen Michels, de raadsman van vader Camil, laat desgevraagd weten dat ook hij in appèl gaat.