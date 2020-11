Lam opgelucht: "Heb me gerevancheerd van de blamage van vorige week"

"Vandaag heb ik me gerevancheerd van de blamage van vorige week", sprak hij na afloop. "Daar ben ik wel blij mee. Ik wilde een goede pot spelen vandaag. Dat wil je sowieso altijd doen, maar nu nog meer omdat je vorige week een dramatische wedstrijd speelt. Dat is aardig gelukt en dan is het mooi dat je een goal kan meepakken."

Veel geoefend

Zijn rake vrije trap na rust kwam voor hemzelf niet helemaal als een verrassing. "Ik heb op training veel geoefend en uiteindelijk valt die er zo mooi in vandaag. Daar ben ik blij om. Toen ik achter de bal stond en ik hem raakte, voelde ik gelijk dat hij er wel eens in kon gaan. Gelukkig viel die mooi binnen."

Puntjes op de i

"Helaas levert het geen drie punten op", vervolgt hij. "In de tweede helft speelden we wel beter, maar drukten we niet door. Een punt kan ik op zich wel mee leven. Vooraf ga je voor de drie punten, maar gelukkig verliezen we niet. We moeten de kleine puntjes op de i zetten voor de goal en dan gaan we ook wedstrijden winnen."