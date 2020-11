Burgemeester Gerritsen: 'Aanscherping coronaregels funest voor Twente'

Arjen Gerritsen was te gast in Groot Onderhoud (Foto: RTV Oost)

Twente is als regio met een bovengemiddeld aantal coronabesmettingen genoemd als voorbeeldregio waar de regels mogelijk worden aangescherpt. Het kabinet neemt hier dinsdag een besluit over. "Strengere maatregelen hebben een funest effect op de samenleving, de economie, op winkeliers en bedrijven. We moeten voorkomen dat het zo erg gaat worden."

'Ver-van-mijn-bed-show'

Het aantal besmettingen ligt in Twente nog altijd hoger dan gemiddeld. Twentenaren gaan nog altijd vaak de deur uit voor werk en werken dus minder thuis.

Gerritsen verklaart dit doordat corona voor veel Twentenaren 'een ver-van-mijn-bed show' is én door de hechtheid van de regio. "Er is een grote interne pendel. We werken bijvoorbeeld in Hengelo en wonen in Losser. Dat geven we niet makkelijk op."

Thuisblijven

Gerritsen doet een dringend beroep op de inwoners om de regels na te leven. "We hebben met de huidige aanscherping niet veel meer knoppen om aan te draaien. Het komt echt aan op naleving van de regels. Houd afstand, blijf zoveel mogelijk thuis en was je handen."

Gerritsen sprak over corona, de verkiezingen in Amerika, de ontwikkelingen in de stad Almelo en zijn persoonlijke ambities in het programma Groot Onderhoud.