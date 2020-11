Eigenaar omstreden 'Polenboerderij' in Geesteren moet dwangsom van 25.000 euro aftikken

Het pand aan de Ossendijk 9 werd in eerste instantie verhuurd aan Roemeense arbeidsmigranten die werken bij slachterijen in de regio. Ruim tweeënhalf jaar geleden stuurden omwonenden een brandbrief naar de gemeente, waarin ze zich beklaagden over onder meer lawaaioverlast, die de bewoners zouden veroorzaken.

Na enige tijd vertrokken de Roemenen weer uit de woning, waarna deze leeg kwam te staan. Later namen de huidige huurders, een groep van circa tien Poolse arbeidsmigranten, intrek in de woning. In de tussentijd had de gemeente Tubbergen echter het beleid aangepast, waardoor verhuur van de woning niet meer toegestaan was.

Door de aanpassing van het beleid bleek dat sprake was van illegale bewoning, waarop de gemeente Tubbergen dreigde met een dwangsom van 25.000 euro. Toen na het verstrijken van het ultimatum bleek dat er nog steeds sprake was van een illegale situatie, moest de eigenaar het bedrag betalen. Bovendien legde de gemeente er een dwangsom van 50.000 euro bovenop.

Beroep ongegrond

De eigenaar van het pand vocht de dwangsommen aan. Van de eerste dwangsom van 25.000 euro heeft de rechter nu bepaald dat het beroep ongegrond is. De verhuurder moet dit bedrag dus betalen aan de gemeente Tubbergen, hoewel hij het besluit nog zou kunnen aanvechten bij de Raad van State. Daarvoor heeft hij zes weken de tijd.

"Gezien zijn verleden met beroepsprocedures verwachten we inderdaad dat hij naar de Raad van State zal gaan", laat een woordvoerder van de buurtbewoners weten. Zij benadrukt overigens dat de huidige groep Polen, in tegenstelling tot de eerste groep Roemenen, niet zorgt voor geluidsoverlast. Desalniettemin is de verhuur illegaal.

Tweede dwangsom

Het ultimatum van de tweede dwangsom verloopt op 17 november. Indien dan nog altijd sprake is van illegale verhuur, moet de verhuurder ook deze tweede dwangsom, van 50.000 euro, betalen aan de gemeente Tubbergen.