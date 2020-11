Collecte met carnavalswagen: Alzheimer Nederland krijgt hulp van Sökkestoppers Heino

"Normaal gesproken is dit de dag waarop wij de prinswisseling hebben", vertelt Johnny Nijenhuis namens de Sökkestoppers. "Een paar weken geleden kregen we een belletje van de Alzheimer-stichting of we ons niet in wilden zetten voor een goed doel. Toen dachten we: ja, natuurlijk willen we dat."



'We zijn ze ontzettend dankbaar'

De hulp van de collecterende carnavalsvereniging komt als geroepen voor Alzheimer Nederland, vertelt Tonny Keizer. "We zijn ze ontzettend dankbaar. Alle straten waarin wij geen collecte konden lopen, nemen zij over. Dat is echt geweldig."

Collecte met carnavalswagen in Heino (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

De carnavalsvereniging kreeg veel leuke reacties op hun actie: "Ik had eigenlijk gedacht dat we hier heel lang mee bezig zouden zijn, maar door de muziek komt iedereen naar buiten en de meeste mensen hebben het geld al in hun handen. Er wordt super-, superenthousiast gereageerd. Dat hadden we niet verwacht."

'Er wordt meer opgehaald dan ooit volgens mij'

Alzheimer Nederland is dolblij met de actie van de carnavalisten. "Er wordt meer opgehaald dan ooit volgens mij."