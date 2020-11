Na 71 jaar stopt de EBB, corona gaf Enschedese Biljart Bond laatste zetje

De laatste en oud-voorzitter Roy Lammerts krijt z'n keu, legt aan en stoot de ballen rond op het koude biljart van Biljartpaleis Stokkers in Enschede. "Het duurt zeker een uur voordat het biljart is opgewarmd en de juiste temperatuur heeft. Stokkers is een van de Enschedese cafés waar we geregeld speelden, vanwege corona is het dicht."

Pijnlijke beslissing

De Enschedese Biljart Bond is opgericht in 1949 en had in de hoogtijdagen 350 leden. Nu zijn dat er nog 53 van wie het merendeel al flink op leeftijd is. "Al jaren loopt het ledenaantal terug, er is geen animo meer. We hebben al een paar keer op het punt gestaan om de stekker eruit te trekken, angst voor corona en de dichte cafés waren de druppel".

EBB stopt na 71-jaar. "Een pijnlijke beslissing", aldus oud-voorzitter Roy Lammerts (Foto: RTV Oost / Ruud Dilling)

Stoffig

Volgens Lammerts heeft het traditionele biljarten met drie ballen een imagoprobleem. "Veel mensen denken dat het een stoffige sport is, die wordt beoefende door oude mannen, maar dat is het absoluut niet waar. Het is voor alle leeftijden, heel gezellig en heel leuk."

EBBB

Treurnis en begrip bij de leden van EBB van wie een aantal is overgestapt naar de andere biljart bond in Enschede, de EBBB. "Zelf speel ik nu ook bij de Enschedese Bedrijfs Biljart Bond, ook daar ligt het programma nu tijdelijk stil vanwege de coronamaatregelen. Ik moet nog flink oefenen zie ik", zegt Lammerts terwijl zijn witte bal de rode mist op een paar millimeter mist.

Goede doelen

"De overgebleven kasgelden zijn geschonken aan het Hospice en het Kloek-Huis in Enschede. We hebben de zaken netjes afgehandeld zoals de oprichters het hebben vastgelegd in de statuten van de Enschedese Biljart Bond."