Stegeman trots op zijn ploeg na remise in Sittard

"Het gevoel dat overheerst is dat ik eigenlijk wel trots op het elftal ben", vertelde de oefenmeester na afloop van het duel. "Als je na zes minuten al een domper te incasseren krijgt en je uiteindelijk zo terug knokt in de wedstrijd. En dat je in de tweede helft 45 minuten lang de baas op het veld bent. Dan is het resultaat, als je kritisch bent, wel jammer want uiteindelijk hadden we deze wedstrijd kunnen en misschien wel moeten winnen. Toch ben ik content in de dingen die we gedaan hebben."

Opgericht en veerkracht getoond

Stegeman zag zijn ploeg twee keer terugkomen van een achterstand en dat sprak hem zeer aan. "We hebben ons opgericht en hebben mentale veerkracht getoond. Ik denk dat we gewoon een goede wedstrijd hebben gespeeld."

Lam

Thomas Lam eiste wederom een hoofdrol op. Vorige week was hij de schlemiel tegen FC Twente, maar gisteravond heel belangrijk met een prachtige treffer uit een vrije trap. Stegeman was blij voor de verdediger, die hij vorige week al voor rust wisselde. "Lam is gewoon een hele interessante speler voor PEC. In de zomer hebben hele goede clubs naar hem geïnformeerd dus we weten wat we in huis hebben."

"Knap om je zo te herpakken"

"Alleen hij heeft een lastige voorbereiding gehad, is geblesseerd geweest en heeft twee ongelukkige wedstrijden gehad", vervolgt Stegeman. "Nadat hij geblesseerd raakte bij de nationale ploeg van Finland, moest hij na twee trainingen tegen Twente voetballen. Dat was geen gelukkige episode. Maar ik vind het knap dat je je op deze manier kan herpakken. We weten dat Lam een goede vrije trap in de benen heeft. Hij schoot hem volgens mij wel goed binnen", besluit hij.