Sterker FC Twente komt met schrik vrij bij ADO Den Haag

FC Twente heeft in Den Haag de vijfde overwinning van het seizoen geboekt. Op bezoek bij ADO was de ploeg van Ron Jans veruit de betere partij, maar in de slotfase leek de zege alsnog uit de Enschedese handen te glippen. Danilo bleek echter andermaal het goudhaantje voor Twente door zijn ploeg in de slotfase de zege te schenken. Het werd uiteindelijk 2-4 in de Hofstad.

In het Cars Jeans Stadion kwam FC Twente voortvarend uit de startblokken en dat leverde direct grote kansen op voor de Enschedese formatie. Menig kon na ruim een minuut ongehinderd opstomen waarna de buitenspeler met een hard schot de paal raakte. Dat eerste Twentse gevaar was een voorbode voor nog meer dadendrang, want direct daarna waren de bezoekers wederom twee keer dichtbij. Ebuehi stelde doelman Koopmans op de proef en even later kwam ADO goed weg toen Twente een aanval niet goed uitspeelde.

Kansen FC Twente

Aan de overkant kreeg Anweiler ruimte om te schieten, maar de inzet van de Duitse spits miste precisie. Na twintig minuten kreeg Danilo een goede kans op de openingstreffer. maar Koopmans kon het schot van de Braziliaan keren. Aan de linkerkant kon Menig op snelheid zijn directe tegenstander afschudden, alleen het schot dat daarop volgde ging anderhalve meter naast.

Menig opent bal

Vlak voor rust viel uiteindelijk de verdiende treffer voor FC Twente. Menig draaide goed weg bij zijn man en schoot met links knap de 0-1 voorsprong tegen de touwen.

Danilo verdubbelt marge

Ook na rust was Twente de bovenliggende partij en kreeg het voldoende mogelijkheden om de score op te voeren. Na een klein uur was het dan ook raak via Danilo, die met een bekeken schot de score wist te verdubbelen: 0-2.

Twente geeft voorsprong helemaal weg

Een kwartier voor tijd viel uit het niets de aansluitingstreffer voor de thuisploeg. Invaller Ould-Chikh knalde hard op de lat en de rebound werd vervolgens ongelukkig in eigen doel gewerkt door Pleguezuelo. Tien minuten later verdween de Twentse voorsprong ineens als sneeuw voor de zon toen invaller Bourard de gelijkmaker (2-2) achter Drommel schoot.

Danilo redt meubelen voor de Enschedeërs

Toch wist FC Twente alsnog de overwinning op te eisen in Den Haag. Twee minuten na de Haagse gelijkmaker bewees Danilo andermaal zijn waarde voor FC Twente door uit de kluts de 2-3 aan te tekenen. In de slotminnut zorgde invaller Van Leeuwen, met een fraaie treffer, voor het slotakkoord: 2-4.

ADO Den Haag - FC Twente 2-4

0-1 Menig (42)

0-2 Danilo (58)

1-2 Pleguezuelo (ed/75)

2-2 Bourard (86)

2-3 Danilo (88)

2-4 Van Leeuwen (90 +4)

Arbiter: Dieperink

Geel: Oosterwolde

ADO Den Haag: Koopmans; Ratiu (Ould-Chikh/67), Van Ewijk, Del Fabro ,Pinas; Kemper, Elmkies (Goossens/58), Rigo; Philipp (Bourard/58), Karelis (Catic/66), Arweiler (Kramer/75).

FC Twente: Drommel; Ebuehi, Pleguezuelo, Pierie, Oosterwolde (Smal/86); Brama, Bosch (Ilic/86), Roemeratoe; Cerny (Dervisoglu/86), Danilo, Menig (Van Leeuwen/90+3).

Bekijk hier de uitslagen en stand in de eredivisie en hier de statistieken van de spelers van Twente.