Heracles Almelo met tien man in slotfase onderuit bij VVV-Venlo

Echte kansen bleven in de beginfase uit, maar na twintig minuten was VVV twee keer dicht bij de openingstreffer. Eerst was het Evert Linthorst die net over schoot. Bij de uittrap die volgde ging het mis in de verdediging van Heracles, maar de Almeloërs kwamen met de schrik vrij. Dat deed het even later opnieuw toen Giorgos Giakoumakis, na inmenging van de VAR, mocht aanleggen vanaf elf meter. Koen Bucker stopte zijn strafschop.

Doelpunt en rood Heracles

De eerste kans van Heracles was voor topscorer Vloet, maar zijn schot ging het stadion uit. Even later was het wel raak voor Heracles. Vloet vond Silvester van der Water en die schoot keurig binnen: 0-1. In de blessuretijd van de eerste helft moest Heracles met tien man verder. Szöke raakte met zijn elleboog Danny Post in het gezicht en moest vertrekken.

VVV profiteert optimaal

Vijf minuten na de pauze haalde VVV al profijt uit de man-meer-situatie. Jafar Arias schoot de gelijkmaker achter Bucker. VVV bleef de meest aanvallende ploeg en na driekwart wedstrijd was het voormalig PEC Zwolle-aanvaller Vito van Crooij die Heracles met een snoeihard schot op achterstand zette.

Toch gelijkmaker

De Almeloërs lieten niet veel meer zien, maar een klein kwartier voor het einde was het wel ineens 2-2. Vloet faalde niet bij een toegekende strafschop, na een overtreding van Giakoumakis op Robin Pröpper, en maakte zijn zevende van het seizoen.

Van schlemiel naar held

Heracles probeerde het gelijkspel over de streep te trekken, maar dat lukte niet. Giakoumakis werd van schlemiel de held. De man die eerder een strafschop miste en er één veroorzaakte, maakte twee minuten voor het einde de winnende 3-2. Heracles kwam die klap niet meer te boven.

VVV-Venlo - Heracles Almelo 3-2

0-1 Van der Water (38)

1-1 Arias (51)

2-1 V. van Crooij (67)

2-2 Vloet (78/strafschop)

3-2 Giakoumakis (88)

Arbiter: Martens

Geel: Post, Van Crooij

Rood: Szöke (45+2)

Bijzonderheid: Giakoumakis mist strafschop (24)

VVV-Venlo: Kirschbaum; Pachonik, Swinkels (Kum/63), Gelmi, Schäfer (Schmitz/63); Post, Van Crooij, Linthorst; Hunte (Hupperts/75), Giakoumakis, Arias.

Heracles Almelo: Bucker; Breukers, Pröpper, Knoester, Hardeveld; Schoofs, Vloet (Rente/79), Bijleveld; Van der Water (Cijntje/46), Szöke, De la Torre.

Bekijk hier de andere uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie en hier de statistieken van de spelers van Heracles.