Ron Jans opgelucht na zege Twente: "Ik dacht even, ik ben Arne Slot"

Trainer Ron Jans dacht vanavond even dat hij een andere trainer was. "Het was een wedstrijd waarin we heel veel de vrije man hebben gevonden, dat we aan de zijkanten doorkwamen, dat we tegenstanders voorbij liepen, dat we kansen creëren en dat je echt goed voetbalt, professioneel, de instelling en dan staat het na 75 minuten gewoon 2-2. En dan denk je, dit kan niet waar zijn. Ik dacht even, ik ben Arne Slot. AZ heeft het zelfs een keer met 4-0 gehad bij Sparta en ook hier hebben ze de punten weggegeven terwijl ze veel beter waren. Maar gelukkig zijn wij in deze situatie niet AZ, want we hebben toch gewonnen. Dus dan ben je ook wel weer opgelucht, hoe verdiend het ook is", aldus de oefenmeester, die AZ dit seizoen al een paar keer een voorsprong uit handen zag geven.

Meer goals

Toch kan hij zijn spelers ook wat verwijten: "Als ik het goed heb in de statistieken, waren wij de meest efficiënte club in de Eredivisie. Nou, vandaag niet. Dat is het verwijt. Soms wil je het te mooi doen, soms moet je een beetje mazzel hebben. Maar we hadden echt veel meer goals moeten maken dan in ieder geval de twee na 75 minuten."

Lekker voetballen

"Als ik terugkijk denk ik, verdomme wat kunnen we toch lekker voetballen. En we hebben gewonnen , maar we hadden hem eerder af moeten maken", sluit de trotse trainer af.