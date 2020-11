Robin Pröpper baalt van late goal VVV en rode kaart Adrian Szöke: "Je doet alles om de 2-2 binnen te slepen en dan gaat het alsnog mis"

Heracles Almelo speelde een vreemde wedstrijd vanavond. Het dacht in de slotfase met een man minder een punt over te houden aan het duel bij VVV-Venlo, maar ging alsnog onderuit met 3-2. Aanvoerder Robin Pröpper baalde dan ook flink na afloop.

"In het begin dacht ik, er is niets aan de hand. We zitten er goed in, voetballen goed, geduldig, rustig. Krijgen we wat mogelijkheden. Vervolgens doen we twee, drie gekke dingen achter elkaar waardoor zij eigenlijk grote kansen krijgen. Penalty tegen, noem maar op. Dan komt die goal van ons en denk ik, we zitten er weer lekker in. Vervolgens weer een rode kaart. Dan weet je dat de tweede helft een beetje overleven wordt. Daarin komen we snel met 2-1 achter, uiteindelijk die 2-2 nog . Dan denk je, alles eraan doen om die 2-2 binnen te slepen en dan gaat het alsnog mis. Dus genoeg gebeurd."

Terecht rood

Breekpunt in het duel was de rode kaart voor Adrian Szöke. Pröpper vond die kaart wel terecht: "Het is een luchtduel en dat zijn altijd gevaarlijk duels omdat je soms je armen gebruikt. Als het armpje iets lager zit is er niets aan de hand. Hij zit gewoon te hoog. Ik snap dat je je mee wil nemen met je armen omdat je hoog wil springen, alleen komt hij helaas te hoog en al met al denk ik wel een terechte rode kaart."