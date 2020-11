Een hit in Zwolle: inheemse groene daken

"Hier in Zwolle zijn ze niet bang dat hun schuurtje instort of hun aanbouw het gewicht niet houdt". Met een grote grijns staat stadshovenier Adriaan Mosterman op een dak in de wijk Stadshagen. "En niet alleen hier in deze relatief nieuwe wijk. De jaren dertig wijk Assendorp is zelfs koploper met het aantal tuintjes op het dak."

Lokale biodiversiteit

Harry Pierik, groenontwerper uit Zwolle, heeft meegedacht over hoe die groene daken eruit moesten komen te zien. "Als je de insecten uit deze omgeving wilt helpen, moet je ervoor zorgen dat de plantjes die op het dak komen inheems zijn."

Tekst gaat onder het filmpje verder.

"Veel vlinders hebben maar een paar, of soms zelfs maar één waardplant. Dat is de plant waar het rupsje van kan eten en op kan leven. Daarom hebben we gekozen voor plantjes hier uit de buurt. Zoals de Zwolse anjer en ook vetplantjes die echt uit Nederland komen."

Bijzonder burgerinitiatief

Verbindingsofficier Arjan Broer van 'Natuur voor Elkaar' vindt het geweldig hoe dit initiatief zo breed is uitgerold. "Het is echt een voorbeeld van hoe bewoners zelf een fantastische impact kunnen hebben op de natuur in de stad."

Niet te bang

"Het is veel lichter dan een echt dakterras en op een aanbouw is het makkelijk te doen", zegt Mosterman. "Als je een schuurtje hebt, kun je met een matrix uitrekenen hoeveel gewicht het kan hebben. Bovendien isoleert het je dak ook nog eens."