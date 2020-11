Bram van Polen kritisch op interview Stegeman en spelersbus opwachtende supporters

Aanvoerder Bram van Polen van PEC Zwolle was vanochtend te gast bij Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports en was daarin uitgesproken over de situatie rond trainer John Stegeman met Thomas Lam en kon geen enkel begrip opbrengen voor het opwachten van de spelersbus.

Thomas Lam ging vorige tegen FC Twente twee keer gruwelijk in de fout en werd al in de eerste helft gewisseld door Stegeman. Vrijdag maakte hij tegen Fortuna Sittard de gelijkmaker uit een vrije trap. Iets dat Van Polen al aan zag komen: "Ik was heel blij. Niet alleen voor hem, maar ook voor ons als team. Die kon hij heel goed gebruiken. Maar Thomas is niet een jongen die heel snel van slag is hoor. Ik heb na Twente ook geappt met, laat die wedstrijd zitten. Volgende week is er weer een nieuwe en kun je weer de held zijn. Ik weet nog dat ik met Pelle Clement aan het appen was en zei; let op Lam gaat 100% scoren. Het is echt typisch voor Lam dat 'ie deze bal erin schiet."

Gouden pik

"Hij heeft met dat soort dingen een soort van gouden pik. Die kan het dan in één keer omzetten. Dan weet je dat dit gaat gebeuren. Wij hebben de hele week al gezegd; hij gaat scoren. Sommigen hebben dat een beetje aan hun kont hangen, dat heeft Lam wel een beetje. Dat is mooi", vervolgt Van Polen.

Geen best interview

Na afloop van het duel tegen Twente liep Stegeman leeg over Lam en zei onder meer dat hij geen kleuter was. Van Polen heeft de trainer aangesproken op dat interview: "Ik heb zondag wel tegen Stegeman gezegd dat het geen best interview was. We hadden een groepsgesprek. Ook wel om de onrust die er dan is na zo'n wedstrijd meteen een beetje de kop in te drukken. Ik denk dat dat ook de manier is om alle ruis weg te halen."

Beeld gecreëerd

Van Polen vind ook dat van buitenaf het beeld wel wordt versterkt: "In die setting vind ik ook dat je alles moet kunnen zeggen, want anders helpt zo'n gesprek denk ik niet. Als je elkaar niet de waarheid durft te vertellen in zo'n gesprek. Ik zei tegen de trainer dat ik het nu vanaf televisie heb gezien en ik vond het ook niet heel netjes hoe er elke keer op de trainer werd ingezoomd tijdens de wedstrijd. Er werd wel echt een beeld gecreëerd. Natuurlijk zat hij een paar keer zo onderuit gezakt, dat zag er niet best uit. Die hele beeldvorming was ook niet heel fijn."

"Misschien is het niet mijn positie om als speler naar een trainer te zeggen, maar ik probeer wel om je te helpen. Er wordt wel een soort beeld van je gecreëerd waar je je wel van bewust moet zijn. Hij vond het wel mooi dat het zo open besproken werd en hij heeft voor het interview zijn excuses wel aangeboden."

Kan ik heel slecht tegen

Na de wedstrijd in Enschede werd de spelersbus van PEC opgewacht. Iets wat totaal niet op goedkeuring kan rekenen van Van Polen: "Daar kan ik echt heel weinig mee. Volgens mij hebben ze dan ook echt niet het besef wat voor impact dat heeft op een spelersgroep. En dan met name op de jongere jongens. We staan er niet goed voor, maar qua voetbal zijn we best wel aardig bezig. Alleen is het tot aan de zestien, We hebben best veel vertrouwen in wat we doen en dat we stappen maken. Dus we zagen deze echt nog niet aankomen. Na Twente stonden we tiende. Vorig jaar hebben we daar nooit gestaan. Dus als ze ons dan wéér staan op te wachten, daar kan ik heel slecht tegen."

Kom op man

"Ik snap best dat ze het niet mee eens zijn met hoe het gaat. Maar kom op man, vraag dan een gesprek met de directie aan en ga in overleg. Ze hebben geen besef wat voor impact het kan hebben over de hele club. Het gaat er de hele week over. Het is niet dat ze alleen maar even verhaal komen halen, er komt veel meer bij", sluit hij af.